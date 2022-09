El secretario de Educación indicó que tampoco se les puede discriminar por la falta de uniforme en Guanajuato, pero es útil y práctico

Jazmín Castro

Guanajuato.- Tras el pronunciamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), donde hizo un llamado a las instituciones educativas para permitir y respetar el derecho a la educación y libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes que dejan crecer su cabello y se lo pintan de algún color, el secretario de educación en el estado Jorge Hernández Meza mencionó que en Guanajuato son respetuosos en ese sentido.

“Precisamente lo prevé la ley no es nada nuevo. Ni es nueva la ley en esta sección de igualdad y no discriminación. Lo que dice la ley es que no podemos discriminar a alguien por el cabello o por el uniforme”, indicó.

Y aunque la CONPRED también precisó que no se les obligue a portar uniforme, el funcionario estatal insistió que es de suma importancia que lleven su ropa escolar.

Aunque indicó que tampoco se les puede discriminar por la falta de uniforme en Guanajuato, pero es útil y práctico dentro del aula. Cuando todo el salón tiene la misma dignidad de vestir la misma ropa permite la interacción de igual a igual, señaló.

“Creo que no es una discusión nueva. No ha cambiado la norma a través de los años. Lo único que se agregó al escenario es que CONAPRED avala de la gente que tiene el cabello pintado y nos pide que seamos respetuosos con esos perfiles”, por lo que indicó que las escuelas públicas del estado lo están haciendo.

También indicó que están en la misma sintonía de respetar ese tipo de expresión y que los padres pueden estar seguros que Guanajuato, es una entidad que respeta los derechos de los alumnos.

