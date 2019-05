Unidad de Inteligencia Financiera si debe estar con la Fiscalía General Estatal: Renato Sales

Considera que con esta medida se evitaría tener intermediarios en las investigaciones y las acciones penales serían más rápidas

Daniel Vilches

León.- El ex Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia se mostró a favor de que la Unidad de Inteligencia Financiera que está en revisión en el Congreso de Guanajuato, dependa de la Fiscalía General del Estado pues así no habría intermediarios en las investigaciones que ésta realice.

El ex funcionario público explicó que esta unidad a nivel federal, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque fue una recomendación de Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.

“Sin embargo, sabemos que lo que es necesario lograr para que una investigación por lavado de dinero prospere con rapidez, es que se ejerza la acción penal y se obtenga una orden de aprehensión. En mi opinión ¿Para qué tener intermediación en lo que hace la integración de una investigación y la oportunidad de colocarla en un juzgado?”, declaró.

Necesario coordinación en los tres órdenes de gobierno

En otra información, Sales Heredia destacó que para que existe menos impunidad en México, es necesario que exista una verdadera coordinación en entre los tres órdenes de gobierno y entre las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

“La gran diferencia entre un sistema acusatorio y un sistema mixto inquisitivo, es que el sistema mixto inquisitivo pretende obtener verdades, y el acusatorio pretende solucionas conflictos, lo que tenemos que entender es que para que se logre y fluya ágilmente, se debe de capacitar conjuntamente a jueces, a defensores, a fiscales y policías en el mismo salón de clases, con casos prácticos para salir de lo que tenemos ahora, que es una Torre de Babel procesal: el juez no entiende lo que hace el policía, el policía no entiende lo que hace el juez, el juez responsabiliza al fiscal, el fiscal al policía y el policía al juez ¿Quiénes ganan? Los delincuentes, por eso tenemos que cambiar nuestra forma, no de sistema, si no la manera en la que se conoce al sistema y se aprende de él”, concluyó.

RC