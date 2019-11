¿Unas clases de baile? Dak Prescott desata burlas por su peculiar calentamiento

Dak Prescott, mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas se robó la noche al realizar un calentamiento bastante movido

Redacción

México.- Los Dallas Cowboys perdieron ante los Minnesota Vikings con un marcador de 24-28 en lo que fue la Semana 10 de la NFL.

Sin embargo, quien se llevó los reflectores fue Dak Prescott, mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas.

Esto debido a que realizó un calentamiento bastante movido pero poco ortodoxo, ya que el susodicho ejecutó movimientos que hicieron parecer que estaba bailando ‘La Chona’ o algún ‘cumbión’ de similar ritmo.

Inclusive, los usuarios de redes sociales armaron varios montajes y memes para burlarse de este calentamiento, el cual se volvió viral en los Estados Unidos al grado de alcanzar 3 millones de vistas en menos de 5 horas.

Con información de SDP Noticias

I don’t see the big deal with Dak Prescott’s warm-up drill. Personally, I think it slaps pic.twitter.com/Hq5NeN98n8

— 🦃Thanksgiv-Ian Money🦃 (@Ian_Sweeney) November 11, 2019