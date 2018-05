Un talento de talla nacional

Con tan sólo 16 años, Samantha reconoce que el camino no ha sido fácil, pero la dedicación es vital para trascender

Astrid Avilés

Guanajuato.- Samantha Guevara Martínez, nacida en Guanajuato capital hace 16 años de los cuales más de 10 años ha estado arriba en los escenarios de Querétaro, Aguascalientes y varios municipios de Guanajuato interpretando música de cámara.

La gente en todos los lugares que me he presentado ha sido muy amable, aquí en Guanajuato nuestro primer recital fue en el Museo Iconográfico” Samantha Guevara, Soprano

A los 6 años fue la primera vez que Samantha incursionó en un escenario, se integró al coro de su colegio, liderado por la Madre Laura, para luego acudir a un casting a la escuela de música con la maestra Kate Burt, quien tras escucharla le dijo que tiene aptitudes para ser Soprano.

A partir de entonces comienza su formación musical, misma que la lleva a protagonizar con apenas 10 años de edad, la ópera ‘Amahl y los Visitantes Nocturnos’ de Gian Carlo Menotti la que marcó su historia pues con su interpretación tanto vocal como histriónica le valió múltiples muestras de cariño.

“Ese día fue muy especial, porque fui la protagonista de la ópera. Ensayamos mucho, como ocho meses y ese día que llegó mi familia y se llevaron la sorpresa porque hice un papel de un niño y no es tan fácil pero me felicitaron y sentí aprecio y cariño de mi familia”, comentó.

En diferentes lugares

A través de los años se ha presentado en municipios como Dolores Hidalgo, Irapuato, San Miguel de Allende, además de varios escenarios en la capital donde ha conformado el ensamble ‘Grever’, de voz y piano, en conjunto con la cubana Isir Almaguer con quien celebrará el próximo 2 de junio el primer aniversario.

“La gente en todos los lugares que me he presentado ha sido muy amable, aquí en Guanajuato nuestro primer recital fue el Museo Iconográfico ahí fue donde empezamos, todavía no éramos un ensamble, y la verdad fue muy bonito, el museo se llenó y a la gente le gustó mucho”, dijo.