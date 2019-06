¿Un programa para pertenecer a un pueblo originario?

Se les ofreció declararse miembros de estos grupos para tener beneficios, como si se tratara de un club social, tomando en cuenta la opinión de unos cuantos

Eliazar Velázquez

Estado.- Todo indica que no fueron los habitantes quienes solicitaron formar parte del padrón, sino que fueron los funcionarios públicos quienes promovieron esa iniciativa, bajo el argumento de que así los ciudadanos tendrían acceso a más beneficios. Por eso hasta la fecha, muchos lo asumen como un programa institucional que llegaron a ofrecerles y al cual se inscribieron.

Abundan testimonios de cómo tanto el gobierno estatal y su contra parte federal a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como los gobiernos municipales y los propios pobladores asumieron este proceso como un suceso rutinario e intrascendente.

Personas entrevistadas en varios municipios coinciden en una misma versión: los nombraron indígenas con la promesa de recibir más recursos, pero a la fecha todavía no saben a qué etnia pertenecen y debido a que cuando se tomó esa decisión muchos de ellos no estuvieron en las asambleas, hay quienes aún no se dan por enterados.

Estos son los testimonios: