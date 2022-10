Cecilia Durán Mena

En un entorno mundial de turbulencia económica en el que las monedas fuertes se debilitan, lo lógico de suponer sería que la moneda mexicana siguiera la misma tendencia. Por fortuna no es así. Es de celebrarse que, en medio de tanto jaleo, el peso no haya seguido esa dirección. Es más, entre el 30 de noviembre de 2018 y el cierre de la semana que acaba de terminar, la paridad del dólar, de acuerdo con los registros del Banxico del tipo de cambio Fix, el peso no sólo no se ha devaluado, sino que se ha apreciado a razón de 0.9 por ciento. Sería mezquino no festejar.

Claro, no todo lo que brilla es oro. ¿De qué nos sirve tener un tipo de cambio fuerte —como lo es— si el poder adquisitivo de nuestra moneda se va depreciando? Es decir, en nuestra cotidianidad nuestro dinero vale menos, nos alcanza para pagar menos cosas. Así como en la canción de Cri-Cri en que la Patita va al mandado a comprar todas las cosas del mercado y no le alcanza, así la letra de esa canción se parece a la realidad de las familias mexicanas.

No importa. Lo que dice el presidente López Obrador es que debiéramos estar felices y contentos porque la nota no es una devaluación del peso frente a monedas extranjeras y, para ser honestos, tiene razón. Claro que, en economía, el que no cae resbala. Si bien es para felicitarnos la circunstancia de tener un peso fuerte, también hay que comprender que las exportaciones se encarecen y esta circunstancia ha empezado a convertir a México en un país relativamente caro, por ejemplo, para el turismo.

También es verdad que los economistas advierten de los riesgos, pero la verdad es que la recuperación del sector turístico en México es un hecho y hay que apoyar porque es triste ver que los trabajadores del sector turístico se encuentran en la economía informal o en micro, pequeñas y medianas empresas de esta industria. De acuerdo con datos del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, el turismo, además de ser uno de los motores económicos de México, es uno de los principales generadores de divisas para nuestro país.

Por si no leíste: Como en 1985 y sin la reina



Esto significa que junto con las remesas que recibimos de nuestros paisanos en Estados Unidos y que están apoyando la fortaleza de nuestro peso, el turismo representa cada año la entrada de miles de millones de dólares a territorio nacional, por lo que, para las capas de la población históricamente marginadas, el turismo sigue representando un vehículo de integración y generación de ingresos.

Es muy loable festejar las noticias que son buenas. Hay que tener la grandeza de reconocer los sectores que tienen una mejor perspectiva. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de México, se espera que, a finales de diciembre de 2022, el consumo turístico sea de más de 146,900 millones de dólares, lo que significa un doce por ciento más más que el año anterior. Dicho en sencillas palabras, hay crecimiento.

La ocupación hotelera tiene mejores pronósticos, se preve un promedio anual de superior al cincuenta y cuatro por ciento que sitúa al sector en casi trece puntos porcentuales por arriba del año 2021. Mientras que se estima una llegada de turistas internacionales a México de más cuarenta millones incrementales a lo que entró en 2021 y equivale a un aumento de más de veinticinco por ciento.

Es cierto, puede ser que el Banco de México empiece a alejarse de las tendencias de los bancos centrales de otras regiones, es decir, que ya no suba la tasa de referencia y que al hacerlo, el peso pueda empezar a debilitarse y a sufrir. Pero, en el aquí y ahora, la fortaleza del peso frente al dólar fue nota, está a la vista, lo podemos verificar, vamos, es un hecho. Cuando muchos se esperaban que el peso perdiera fuerza frente al dólar y a otras monedas extranjeras como sucedió con otros tipos de cambio, aquí no sucedió y vaya que fue una noticia para festejar. Hoy, podemos sonreír, podemos darle la razón al presidente.

Nuestro peso está fuerte y qué bueno. Hay que estar felices de que así sea. Aunque, hay que reconocer que eso no se debe a la gestión de esta administración nada más. Sin regatear nada, también hay que agradecer la posición geoestratégica de México y eso, siempre, siempre, ayuda.

Un peso fuerte Un peso fuerte Un peso fuerte Un peso fuerte Un peso fuerte

Lee también:

bc