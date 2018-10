Un fracaso, el estacionamiento en terraplén de acceso Diego Rivera

Este fin de semana, alrededor de las 2 de la tarde, apenas tenía unos 40 vehículos estacionados de los 300 espacios, y además el servicio de transporte público que se asignó hacia embajadoras llega de manera regular

José Luis Ramírez

Guanajuato.- El estacionamiento implementado por el gobierno municipal en el terraplén del acceso Diego Rivera se muestra con una ocupación de entre el 30 y 40%, no tiene mucha ocupación por parte de los turistas y visitantes que viajan en sus vehículos.

Este fin de semana, alrededor de las 2 de la tarde, apenas tenía unos 40 vehículos estacionados y un camión de turismo, donde la capacidad de este estacionamiento es de un aproximado de 300 cajones.

Sin embargo, el servicio de transporte público que se asignó a dicho lugar para llevar a los paseantes a embajadoras llega de manera regular, entre 10 y 15 minutos hasta el terraplén, con un costo de 5 pesos por persona.

A pesar de la difusión en redes sociales por parte del gobierno municipal, la publicidad con mamparas en varios puntos del centro histórico y de los accesos carreteros a la ciudad, los visitantes continúan buscando un espacio más cerca de los lugares que quiere visitar.

Cabe señalar que desde la pasa administración se llevó a cabo una campaña de difusión, sobre todo con miras a la celebración del Festival Internacional Cervantino con el objetivo de no saturar la movilidad en el centro o que el turista no se vaya de la ciudad por no tener espacios para dejar su auto.

AL