Un error nombrar a María Álvarez-Buylla Roces como titular del Conacyt: investigador

Luis Herrera Estrella manifiesta que la próxima encargada del Consejo Nacional es una persona anti tecnología con una visión ‘romántica’

Nayeli García

Irapuato.- El investigador y ex director del Langebio, Luis Herrera Estrella consideró como un retroceso para el campo de la ciencia y tecnología, el futuro nombramiento de María Álvarez-Buylla Roces como titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya que es una persona anti tecnología con una visión ‘romántica’ de hacer las cosas, lo que podría tener una repercusión negativa en la producción de alimentos.

El investigador comentó que desde hace 18 años se está prometiendo destinar a la investigación el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país al campo de la investigación y no se cumplió; Enrique Peña Nieto incremento de 0.4 a 0.6, y aunque Andrés Manuel López Obrador dijo que con él sí se daría, ahora dice que espera que no disminuya y ya no se habla de un aumento.

Luis Herrera dijo ver un panorama difícil con el nuevo sexenio, pues aunque sólo les va a quedar optimizar recursos en programas estratégicos, sí existe una gran preocupación entre la comunidad científica por la llegada de la nueva titular del Conacyt a nivel nacional.

“Veo con gran preocupación que la persona que van a nombrar para el Conacyt es una persona muy antitecnología, no solamente contra los transgénicos, sino contra toda tecnología nueva y eso puede representar un retroceso muy importante, porque ella quiere que regresemos a cultivar como se hacía hace 500 años en la milpa y eso obviamente tiene una repercusión positiva en el nivel ecológico y es muy romántico, pero a nivel de productividad se desplomaría la producción de alimentos”, comentó.

Luis Herrera, quien ha trabajado y se ha destacado por sus investigaciones de productos transgénicos, señaló que la futura titular del Conacyt hizo amenazas graves para detener muchos programas que ya están en marcha, lo que afectaría a miles de investigadores en el país con la desaparición de programas y apoyos.

“En lo últimos 10 años se ha dedicado a llevar un activismo político para tratar de frenar el uso de los transgénicos en nuestro país, pero no solamente es su oposición a los transgénicos, sino su oposición frontal a las nuevas tecnologías: no le gusta la robótica, no le gusta la biotecnología, no le gusta la nanotecnología, ella quiere regresar a las tradiciones ancestrales de nuestro país”, refirió.

Luis Herrera urgió a definir un plan a largo plazo para el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación y decidir si se va a entrar o no a los productos transgénicos, pus aunque México tiene la capacidad para hacerlo, se tienen ‘miles’ de prohibiciones para desarrollar programas, mientras que otros países se preparan para incursionar con esta tecnología, la cual a la larga será fundamental para contrarrestar los efectos del cambio climático.

RC