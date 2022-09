El último partido de Federer no fue el que la afición esperaba, pero aun así se retiró como solo ‘Su majestad’ lo haría…

Londres .- El tenista Roger Federer se despidió de este deporte junto a otra leyenda, amigo y rival, Rafael Nadal, con una derrota frente a Jack Sock y Frances Tiafoe en el primer duelo de dobles de la Laver Cup.

Dicho partido se llevó a cabo en Londres, la ciudad que lo vio consagrarse como el tenista más grande de todos los tiempos y donde se coronó con ocho Wimbledon, más que ningún otro hombre en la historia.

Y aunque la derrota de la pareja ‘Fedal’ no era lo que los aficionados del tenis esperaban para el final de 24 años de carrera de Federer. Este, al término del partido, festejó en la pista acompañado de su familia, amigos y compañeros, donde las lágrimas no pudo contener.

Federer dejó atrás 20 títulos de Grand Slam, 103 torneos ganados, 310 semanas como número uno y uno de los estilos de juegos más elegantes y vistosos de la historia. Disputó 1,526 partidos en singles y 223 en dobles. Nunca se retiró.

El partido final

La pareja Fedal perdió por 4-6, 7-6 y 10-9 contra los norteamericanos Jack Sock y Frances Tiafoe. El encuentro comenzó con Roger Federer, quien festejó su primer punto que llegó a través de una gran volea y también se hizo escuchar con un passing shot que cruzó de lado filtrándose por uno de los soportes de la red para poner el 2-1 en el marcador.

El primer parcial transcurrió muy igualado, con ambas parejas esforzándose para aprovechar al máximo sus posibilidades, pero jugando puntos cortos y sin ceder oportunidades de quiebre. Recién sobre el cierre, Sock y Tiafoe pudieron lograr el break en el 4-4, pero Federer llegó al rescate con un gran remate. Y acto seguido, Nadal aprovechó en la red la única bola de quiebre que tuvieron para asegurar el 6-4 en el set inicial.

La dupla americana empezó con más ímpetu y mostró mucha más precisión en el arranque del segundo parcial, lo que les permitió tomar la delantera por 2-1 con un break.

Pero esa ventaja no duraría mucho, ya que los europeos no dieron el brazo a torcer: se pusieron 3-3 con una gran volea ‘made in Federer’ que llegó después que el umpire sancionó un doble golpe de Tiafoe.

Allí el partido volvió a entrar en un terreno de mucha igualdad y creció la tensión. Con el marcador 5-5, el tándem europeo salvó seis pelotas de break y dio batalla en un game que duró casi 12 minutos para finalmente tomar la ventaja.

Federer aportó algunos toques de calidad en la red, mientras que Rafa se esforzó desde el fondo a puro despliegue. Los americanos lo tuvieron cuesta arriba, pero forzaron el tie-break, donde aprovecharon la primera de las cuatro posibilidades que tenían para ganar el set por 7-6 e igualar el partido.

En el super tie-break definitorio (al mejor de 10 puntos) apareció la fiereza de las leyendas, sobre todo de un Rafa Nadal. Los americanos atacaban al jugador suizo, visiblemente extenuado, pero los europeos dieron la cara ante una dupla americana que no se dejó amedrentar por el público.

Federer hizo explotar las gradas con un ace que significó el 6-5 y con un toque mágico en la red que puso el 7-7 en el marcador.

Tiafoe recibió el abucheo de los presentes en el O2 Arena de Londres por un tiro que dio directo en el cuerpo de un Federer que se mostró emocionado en sus últimos puntos como tenista profesional.

Sin embargo, no pudo capitalizar un match point con el partido 9-8 y la victoria cayó para el lado de Jack Sock y Frances Tiafoe, que ganaron por 10-9 la reñida definición.

