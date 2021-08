Roberto Lira

Celaya.- El tercer informe de gobierno de la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez ya tiene fecha; será el 22 de septiembre y se espera contar con la presencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a su regreso de su viaje por Europa. Se gastarían medio millón de pesos en realizar el evento.

La alcaldesa señaló que la intención es realizar el que será su último informe de esta administración en el Teatro Municipal y, al igual que el año pasado, en un evento semi presencial con un número reducido de invitados y transmitido por redes sociales, esto atendiendo las observaciones del Consejo de Seguridad en Salud en las que se invitó a los alcaldes a que sus informes sean virtuales.

“Me hubiera gustado que fuera antes, pero la realidad de las cosas es que estábamos viendo la posibilidad de que el gobernador sí estuviera; me gustaría mucho, que nos pudiera acompañar, es la intención y por eso nos colgamos un poquito porque hay la posibilidad de que salga al extranjero”, explicó.

La presidenta municipal comentó que actualmente la Secretaría Particular, la Dirección de Comunicación y un despacho particular están trabajando en la organización del evento: sin embargo, aún no se tiene definido el gasto que se realizará para este ejercicio, pero se espera que sea un gasto menor a 500 mil pesos.

Paniagua señaló que por ahora el trabajo principal se está centrando en la integración de la información que compartirá con la ciudadanía, de la cual ya cuenta con un primer documento que está revisando y espera tener un documento completo para la siguiente semana y entregarlo al Ayuntamiento esa misma semana, o a más tardar la siguiente.

