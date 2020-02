Ultiman a tiros a Bárbara Greco, locutora de La Poderosa en Ciudad Juárez

Redacción

Chihuahua.- La tarde del martes 18 de febrero la locutora Teresa Aracely Alcocer, o Bárbara Greco, fue ultimada a tiros en las inmediaciones de su domicilio en la colonia El Barreral.

Locutores y periodistas han alzado su voz con el fin de que este caso no pase desapercibido por el país con el fin de que las autoridades de Chihuahua actúen en consecuencia con el fin de que no haya impunidad. Por ahora los elementos no han dado detalles.

Según la Fiscalía Especializada de la Mujer esta mujer fue atacada por un grupo armado justo cuando estaba conversando con su papá. Su edad era de 37 años y colaboraba en esa estación en la lectura del tarot.

Tras este ataque Periodistas Desplazados y Agredidos A.C publicó un mensaje que dice lo siguiente: “Asesinaron a tiros a Teresa Aracely Alcocer, mejor conocida como Bárbara Greco, locutora de radio de La Poderosa en Ciudad Juárez, Chihuahua. No hay razón todavía de los disparos que recibió afuera de su casa. ¿Será suficiente hablar del feminicidio?”.

G.R