UG: Tu conecte con la ciencia

Ciencia: una bella disciplina a la que hay que escuchar

Querido lector: Le estoy muy agradecido por el tiempo que dedique a estas modestas y humildes líneas que deseo compartir con usted. Aquí le dejo un pequeño pedazo de mi alma para pedirle que escuche a la ciencia. Déjeme le cuento la razón de esta carta para usted.

La ciencia desgraciadamente es vista como algo negativo y malo. Los científicos somos los culpables de esto, no por negligencia o porque seamos malignos, al contrario, es por ser tímidos (yo soy muy tímido de hecho), no tener la forma de decir en palabras amigables lo que es el quehacer científico y su impacto en la sociedad, por tener muchas cosas que atender, sin embargo, debemos estar aquí con ustedes compartiéndoles nuestro amor por la ciencia. Mi mentora durante el doctorado decía “lo urgente le quita tiempo a lo importante” y pues sí, es difícil compartir. Por esto, aquí estoy.

Creo que estas palabras son ahora más importantes, hemos vivido días difíciles en todos los sentidos. Hoy más que nunca es evidente que la ciencia no solo es importante y bella, sino necesaria. Vivimos en una sociedad totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología, pero pocos saben qué es o cómo impacta en su vida cotidiana. Muchos dicen “los beneficios de la ciencia son evidentes”, sin embargo, aparece alguien famoso diciendo que las vacunas hacen daño o que la señal de telefonía celular 5G es para un plan maligno de control global y la atención de todos se vuelca sobre estos dichos y la ciencia queda desacreditada y olvidada, todas las horas invertidas en investigar un fenómeno, recabar evidencias, analizar los datos y obtener unas conclusiones, quedan en el abismo.

La ciencia en el mundo es una labor colaborativa, donde las mentes se concentran en encontrar el significado profundo de la información que se obtiene. En toda labor que es hecha por humanos hay errores, no lo niego, pero tampoco son intencionales. Si en todas las otras disciplinas humanas hay errores y omisiones, la ciencia no está exenta de esto, pero es la única que reconoce sus errores, aprende de ellos y busca mejorar y, sobre todo, no engañar. La evidencia la tenemos en todo lo que hacemos en la vida diaria, lo fácil que muchas cosas son y, sobre todo, la esperanza de vida es del doble que hace 100 años, eso es prueba suficiente de lo que digo.

Me despido haciéndole una atenta solicitud querido lector, confíe en la ciencia, no ciegamente, busque información fidedigna, pero no le tema ni desconfié en ella. Muchas gracias.

