UG: Tu conecte con la ciencia

Innovación para profesionistas: el problema de tener una licenciatura y no emprender

El presente artículo es una invitación a que el profesionista que desea cambiar de trabajo por alguna insatisfacción económica, de reconocimiento o sólo porque no se identifica con su trabajo, inicie el proceso de complementar su conocimiento para aplicar su experiencia en un nuevo jefe; su propio jefe.

Durante ya casi 20 años del ejercicio profesional como ingeniero y como docente, he preguntado a cada egresado o estudiante de una licenciatura si desea emprender, y más del 50% de ellos contestan que sí desean emprender, y la segunda pregunta natural es; ¿por qué no lo hacen? Y la respuesta es porque no saben hacerlo.

Una de las oportunidades del conocimiento de un profesionista es aplicarlo en una empresa propia, si bien el menú de opciones para emprender que se muestran en alguna feria para emprendedores es importante, el enfoque del ímpetu emprendedor no es claro ni agregado en una metodología, por tal razón es urgente dirigir metódicamente el ímpetu emprendedor.

La solución parece haberla definido el modelo de la taxonomía de la innovación de Jean Guinet donde el problema se reduce al dominio de tres métodos esenciales, el método del mercado, el flujo del dinero, y la investigación del desarrollo tecnológico.

El método del mercado lo puede desarrollar fácilmente consultando las 5 fuerzas de Porter, el océano azul o cualquier estrategia que se ofrecen en cualquier tienda departamental, y diseñando pequeñas encuestas de mercado en su entorno o redes sociales.

El flujo de dinero lo puede diseñar con un plan de negocio común que puede encontrar en alguna literatura o en línea, solo requiere un mediano o básico uso de bases de datos.

La investigación y desarrollo no es más que el dominio de su licenciatura o trabajo actual, el cual se ha acumulado diariamente por años o décadas, y por lo tanto solo requiere diseñar su diagrama de proceso de la actividad que conoce.

La reunión de dichos métodos no es complicada, y puede permitir la generación de innovación para aquellos profesionistas que ya dominan el ejercicio de su profesión, que inician la etapa adulta, y que pueden generar nuevas empresas para así lograr el deseo principal de un emprendedor, satisfacer la necesidad de autorrealización según Maslow, y muy probablemente, influya en un largo plazo con su ejemplo emprendedor a generaciones futuras o a sus contemporáneos.

Cualquier comentario sobre este artículo, favor de dirigirlo a [email protected] Para consulta de más artículos www.ugto.mx/eugreka.