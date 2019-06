UG: Tu conecte con la ciencia

Verano de la Ciencia UG 2019

Las instituciones no se construyen en un día ni por la acción de una persona. Son el resultado del trabajo permanente de los miembros de una comunidad que a lo largo del tiempo va ensayando, adoptando y desechando esquemas, procesos que cuando se llevan de manera adecuada, dan lugar a instituciones sólidas como la Universidad de Guanajuato. Con gran visión, los miembros de esta comunidad universitaria lanzaron hace 25 años un programa de estancias de investigación para estudiantes durante el verano, el primero auspiciado por instituciones de educación superior. Este programa en la UG que hoy, bajo el nombre de Verano de la Ciencia UG cumple 25 años; adopta nuevos esquemas.

Desde que concluyó el programa de estancias de verano anterior, se inició un trabajo permanente de reflexión con el objetivo de conceptualizar los nuevos esquemas. Como siempre, en la ciencia y en la vida, al inicio no había idea clara de hacia donde ir. Se pusieron sobre la mesa muchas variantes, se estudiaron muchas posibilidades y sus consecuencias, se analizaron ventajas y desventajas; viabilidad, técnica y financiera, porque sin recursos no hay programa y los recursos son lo que son. Al final, como sucede a todos cuando abordamos un problema, por complejo que sea, bajo principios rectores claros, la solución es sencilla. Aterrizamos así, de nuevo en la misión, los principios y la responsabilidad de formar profesionales de manera integral, ética, con excelencia; ciudadanos expertos en algo, pero ciudadanos antes que todo y más importante, ciudadanos del tiempo que les tocó vivir. Y en los tiempos de la sociedad del conocimiento, todos los procesos asociados a la generación del conocimiento se han vuelto esenciales. Y esto es ciencia, no solo investigación.

En el contexto social actual, la ciencia se ha vuelto parte de la vida. Conceptualmente es muy simple, en nuestra sociedad el conocimiento es economía. Lo que no es tan simple es como vamos de una cosa a la otra. Y relacionado con esto, como se involucran los estudiantes adquiriendo con ello habilidades emergentes que van mas allá de lo disciplinar, para al final tener profesionales funcionales en su entorno, con todas las ventajas de una formación disciplinar de excelencia, pero también con capacidad crítica, entrenados para defender sus puntos de vista, humildad para reconocer los errores propios e inteligencia para construir sobre ellos mejores cosas. Pero, sobre todo, con la conciencia clara de que el contexto les exige que sean responsables de su propio futuro.

Todas estas consideraciones, estuvieron detrás del cambio de esquemas del programa, en cuya realización han colaborado todas las instancias universitarias.

¿Qué esperamos? Experiencias de verano con procesos formativos novedosos para los estudiantes. ¿Cuáles específicamente?. Aquí está el detalle, porque el diseño del programa deja las posibilidades transversales específicas a la imaginación de los asesores y los estudiantes, quienes en equipo formulan el proyecto integral definitivo que evalúa el comité, que tiene la gran responsabilidad de asegurarse que las actividades propuestas estén dentro del marco de actuación institucional. En general, solo pedimos trabajo en equipo y productos en los tres ejes que definen nuestra misión: educación, investigación e interacción con el entorno. Las posibilidades son infinitas y han surgido propuestas interesantísimas.

Por primera vez, tendremos a disposición de la comunidad universitaria más de 230 productos para divulgación y comunicación de la ciencia. Más de 230 productos para educación en todos los niveles y en todas las modalidades, además de las de investigación; multiplicando así el efecto benéfico de todos estos productos y dándoles presencia a lo largo del tiempo. Se sorprenderán de lo que una comunidad como la nuestra y el talento y la energía de las nuevas generaciones, en un esquema de libre pensamiento pueden concebir. Pero ésta, es una historia que tiene un guión aprobado por un comité que está por desarrollarse en las próximas semanas. Les invitamos entonces, al congreso del verano que se realizará el 1 de agosto en las instalaciones del Campus Guanajuato para ver los productos finales.

Hay dos ideas fundamentales en estos cambios. La primera: que el fomento a las vocaciones científicas en nuestro tiempo se inicia en etapas más tempranas. Por ello hemos abierto el esquema prácticamente sin restricciones a los estudiantes del Nivel Medio Superior y en el futuro deberemos caminar por esa ruta. La segunda: que la misión del Programa de Verano en el nivel superior ya no es solo el fomento a las vocaciones científicas, sino que gravita mas bien en los aspectos formativos que todos deberíamos tener. Un verano de formación integral que incluya las tres funciones sustantivas. Ese es, en resumen, el concepto del Verano de la Ciencia UG 2019.

