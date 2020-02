UG: Tu conecte con la ciencia

Brecha científica

Desde hace muchos años, existe una brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, ingeniería y las matemáticas casi en todo el mundo. Hoy en día la participación de las mujeres en carreras de ingeniería y en el ámbito científico ha aumentado, aunque todavía no es suficiente pero, ¿por qué se da esto?

La neurobióloga francesa Catherine Vidal muestra con sus estudios sobre el cerebro (2015) si existen o no diferencias entre los géneros. Al respecto manifiesta que la desigualdad de género no está determinada por la biología, como lo planteaban las teorías de los años 70 sobre el “determinismo biológico”, en el cual se le asignó a la mujer el papel de cuidadoras y la etiqueta de víctimas. De acuerdo con la investigadora las desigualdades de género no tienen nada que ver con las diferencias biológicas, sino con el impacto de la cultura, educación y entorno social de cada persona a lo largo de su vida.

Los cerebros de hombres y mujeres son iguales, en realidad las diferencias entre ambas son debidas a las construcciones sociales y culturales. No hay ningún elemento biológico que confirme que las mujeres no están naturalmente dotadas para ocupar cargos de poder, estudiar carreras científicas, o realizar determinados deportes, más bien se trata de prejuicios aprendidos.

En su libro: “Nuestros cerebros: todos iguales; todos diferentes”, publicado en el 2015, nos habla que el cerebro tiene la propiedad para moldearse en función de la experiencia vivida, lo que denomina: “plasticidad cerebral”. El proceso de interacción de la niña o el niño con su entorno físico, afectivo, social cultural contribuye a forjar algunos rasgos de personalidad, aptitudes, gustos, comportamientos, elección de su campo de estudio, en función de las normas de los femenino y masculino que la sociedad dicta.

Los prejuicios establecidos en los 70´s por las teorías del determinismo biológico han limitado en la igualdad de género. que hasta hoy en día siguen apareciendo o escuchándose como: “las mujeres son el sexo débil”, “las mujeres están dotadas para hacer múltiples tareas a la vez y por lo tanto deben de ocuparse de tareas de cuidado”, “las mujeres deben de estar en la esquina y cargadas como las escopetas”, “las matemáticas son para los hombres y las letras para las mujeres”, “las mujeres están menos calificadas para los puestos de liderazgo”, etc.

