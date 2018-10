UG: Tu conecte con la ciencia

Los recursos fitogenéticos: conocer para conservar

México es un país megadiverso y su flora es una de la que presenta más endemismos a nivel mundial. Cuando se dice que una planta es endémica es porque en ningún otro lugar del mundo se adapta y sólo es posible encontrarla en ecosistemas particulares con condiciones muy específicas. Mientras que cuando se dice que es nativa es porque se puede aún encontrarla en condiciones silvestres, pero ésta ya está distribuida en más de un ecosistema.

En México, esto sucede por la gran variedad de climas que se encuentran expresados en nuestro país al ser una zona de transición entre los climas árticos (fríos) y tropicales (cálidos) y a la gran cantidad de sistemas montañosos presentes. Literalmente los climas cambian avanzando unos cuantos kilómetros.

No obstante esta megadiversidad, no aprovechamos muchos de nuestro recursos biológicos, principalmente por el desconocimiento de que siquiera existen. ¿Sabías que se estima que en México se tienen más de 480 especies de frutales? ¿Cuántas frutas diferentes has probado? , ¿sabes si son nativas del país?. De las principales frutas nativas que aparecen en estadísticas oficiales se tienen el aguacate, el cacao, la guayaba, el limón mexicano (único cítrico nativo del país), el nopal y la tuna, la papaya y la zarzamora. ¡Sí, sólo siete! Todas las otras frutas importantes como la naranja, la manzana, el durazno, la pera, el chabacano, el mango, entre otras, no son nativas de México.

¿Conoces los frutales nativos de Guanajuato? Aunque en Guanajuato no tenemos una riqueza muy grande de frutas y nativas aún menos, a excepción de la tuna en el norte del estado y la guayaba al sur, si tenemos frutales que son sólo reconocidos por las zonas donde se recolectan (casi todos los nativos no se cultivan, se recolectan) como el garambullo, el membrillo cimarrón, la mora mexicana, el tejocote (amarillo y rojo), el granjeno (amarillos, rojos y anaranjados), entre algunos otros. Aunque se han hecho esfuerzos por estudiarlos, aún queda mucho por hacer, pero si los encuentras en algún municipio del estado ¡pruébalos!, es el primer paso para conservarlos.

En el programa de biotecnología de la UG tenemos una línea de investigación sobre tratar de caracterizar y conservar los recursos fitogenéticos de Guanajuato, sin embargo, estamos abiertos al apoyo de otras áreas del conocimiento, entre más conozcamos de ellos ¡mayores beneficios para nuestra población!

Cualquier comentario sobre este artículo, favor de dirigirlo a [email protected] Para consulta de más artículos www.ugto.mx/eugreka.