UG aceptará recomendaciones de la PDHEG

María Espino

Guanajuato.- Bárbara Botello, ex alcaldesa de la ciudad de León, dijo que el segundo informe de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de acuerdo a lo que vio en medios de comunicación, fue un verdadero ‘show‘ en el que se aprovechó de la tecnología y de los mecanismos modernos para lucir, pero que ella no ha visto de parte del gobierno acciones contundentes que den resultados favorables a los guanajuatenses sobre todo en materia de seguridad.

Botello resaltó que en la entidad hay una gran diversidad de problemas considerables en temas de medicinas, un visible y preocupante incremento e la inseguridad pese a que Sinhue habla de un ‘golpe de timón’, además de que la pobreza se ha acentuado, no hay obra pública y no se ven las cosas que prometieron en campaña.

Recordó que desde al periodo del ex gobernador del estado Miguel Márquez Márquez surgió el conflicto en torno a la compra de medicinas en el que ya ha tenido que intervenir el gobierno federal para hacer una investigación al respecto ya que en el actual gobierno el tema persiste.

“Por lo que pude ver en los medios obviamente fue un show, en el que se aprovechó de la tecnología, de los mecanismos ahora modernos pero realmente no vemos un estado que dé resultados tenemos problemas con las medicinas que ya incluso el Gobierno federal entró a la investigación de una situación que se denunció desde que estaba el gobernador Miguel Márquez Márquez, estamos viendo un incremento en la inseguridad espantosa en Guanajuato, habla de un famoso golpe de timón sin embargo no se ven resultados, la pobreza se sigue incrementando, no hay obra pública y no vemos todo lo que prometieron en campaña”.

Ante un panorama de acciones y resultados no muy claros Bárbara Botello dijo que esperaría que, “hora en el segundo informe quisiéremos tener por lo menos el inicio de algo que se esté haciendo en Guanajuato”.

