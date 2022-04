Como un gesto de solidaridad con Ucrania, la UG pide a la OSUG evitar a los compositores rusos, pero los músicos ven esto como censura

María Espino

Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato, a través de la Oficina del Abogado General y con una sugerencia del director de Extensión Cultural, Osvaldo Chávez, solicitó a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) no ejecutar música de compositores rusos en la programación de la actual temporada como un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano ante la guerra entre esas dos naciones.

Sin embargo, los músicos integrantes de la OSUG se negaron, ya que señalaron que es un tema de censura y que “no tiene nada que ver”.

“Mandaron un comunicado en el cual se nos pedía cambiar la programación para, pues claro, suspender a los compositores rusos; bueno eso se nos hace de risa. Nosotros no tenemos nada que ver con eso (la guerra) ni los compositores que ya murieron y que son grandes maestros de la música y que no tiene nada que ver (…) obviamente nosotros no accedemos, pero es esa lucha constante que no deberíamos estar en eso, si no preocupándonos únicamente en hacer música, que es lo que nosotros sabemos hacer”, dijo el director titular de la OSUG, Roberto Beltrán Zavala.

Ante tal solicitud los integrantes de la OSUG señalaron que es una situación “de risa” y aseguraron que todos los músicos se niegan y no están de acuerdo con sacar a los compositores rusos de su repertorio, pues señalaron que la música no es un generador de guerras, sino por el contrario, el arte en todas sus expresiones busca unir pueblos y crear lazos de amistad y solidaridad.

“Un acto de censura abonaría aún más a la polarización y a la demonización de un pueblo (el ruso) ya de por sí brutalizado históricamente y al que de ninguna manera se le puede culpar por las acciones de su presidente. La censura del arte y artistas rusos sería más un acto de agresión en contra de una cultura que un acto de solidaridad con el pueblo ucraniano. Si hay personas que se han levantado valientemente en contra de sus propios regímenes son precisamente los artistas”.

El director titular de la OSUG señaló que no sería viable modificar el programa por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Además apuntó que “un acto de censura contra compositores rusos sería un acto en contra del pueblo ruso, su historia y su expresión a través del arte, no en contra de sus actuales líderes de estado, los únicos responsables de la guerra”.

La sugerencia de eliminar las piezas creadas por compositores rusos fue trasmitida por Osvaldo Chávez a través de un correo electrónico, fechado al siete de marzo y dirigido a los integrantes de la orquesta, en donde les comparte su inquietud y puntualiza que ya muchos países se han sumado a las protestas y sanciones para ayudar a las víctimas ucranianas del conflicto.

“Las sanciones han sido desde las que afectan directamente la economía e infraestructura rusa, hasta aquellas que atienden a simplemente protestar de manera simbólica el comportamiento de Rusia, como la Iglesia, las escuelas etc. Como ejemplo, Italia ha decidido negarse a dar sus cursos de literatura de Fyodor Dostoyevsky”, se lee en la misiva electrónica de Chávez.

Ahí destaca que, la programación de la primera temporada de la OSUG se compone en su mayoría por piezas que son autoría de compositores rusos: Dmitri Shostakóvich, Aleksandr Skriabin, Serguéi Rajmáninov, Piotr Ilich Tchaikovski, Nikolái Rimski-Kórsakov y Sonata Shostakovich.

De acuerdo a los integrantes de la OSUG, la sugerencia no fue aceptada por ellos, sin embrago el 17 de marzo recibieron un comunicado oficial de la Oficina del Abogado General de la UG, dirigida al maestro Roberto Beltrán Zavala, en el que solicitan suspender la producción de un álbum musical que incluye una obra de Dmitri Shostakóvich, con lo que se haría un homenaje al compositor ruso, pero que iba en contra a la suspensión de actividades académicas y culturales que guarden relación con Rusia que determinó la UG, por lo que instruyeron a la OSUG suspender dicho homenaje.

“Nuestra Universidad de Guanajuato, a través de las autoridades ejecutivas se ha pronunciado por la suspensión y reagendar actividades académicas, culturales que guarden relación con Rusia, siendo un caso de fuerza mayor que al inicio de este proyecto se desconocía”, se lee en el comunicado oficial firmado por la abogada general UG, Iliana Alejandra Bernardino Cruz.

