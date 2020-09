UG lo despide por haber tenido un ataque vascular

Óscar Jiménez

Estado.- El exsecretario académico de la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) en el Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, fue removido de su cargo luego de sufrir un accidente vascular, pese a que no le dejó secuelas neurológicas ni le causó estado de invalidez.

Así lo documentó la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), que en seguimiento dirigió cuatro recomendaciones al rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, tras acreditar que se discriminó y removió a un colaborador debido a su condición de salud.

Lo relevan al tercer día

La PDHEG supo del caso a mediados de 2019 cuando el exsecretario académico de la DICIVA presentó una queja porque dijo que recibió un trato inadecuado de parte del director de la División, José Mario Mendoza Carrillo, luego de que sufrió un ataque cerebrovascular.

El exdirectivo -y profesor- narró que el 4 de enero de 2019 sufrió un accidente en el área del cerebelo, por lo que requirió de tres meses de incapacidad; sin embargo, cuando se reincorporó a las instalaciones universitarias, el director José Mario Mendoza le notificó que había sido removido de su cargo, y que otra persona ya ocupaba su lugar.

“Por tal motivo, ante la alta responsabilidad de gestión, representación y toma de decisiones que representa el cargo de secretario académico, y a que su proceso de recuperación aun no le permite desarrollar de manera plena esta función, le comunico que he decidido nombrar a la Mtra. XX para que ocupe el cargo de secretaria académica a partir del día 04 de abril del 2019”, se lee en el correo electrónico que le envió el 6 de mayo de 2019.

El agraviado narró que al momento de entablar el diálogo con Mendoza Carrillo, éste último le ofendió verbalmente, pues supuestamente le dijo: “Ya no puedes representarme, estas dañado cerebralmente, no puedes firmar, es más, ni te entiendo y no puedes ni hablar (…) tú ya estás descerebrado”. Sin embargo, la PDHEG no pudo corroborar que realmente lo haya insultado.

Niega acusación

En su descargo, el director José Mario Mendoza anexó una serie de correos electrónicos y declaró ante la PDHEG que en reiteradas ocasiones solicitó conocer periodos de la incapacidad y estudios médicos que mostraran la mejoría del paciente, y que fue hasta el 4 de abril de 2019 cuando decidió nombrar a una nueva secretaria académica.

Negó haber ofendido al excolaborador, y explicó que tuvo que designar a una nueva persona debido a que el puesto “era de riesgo por la carga laboral y de estrés a la que podía ser dispuesto”.

Sin embargo, la versión del director de la DICIVA se vio contrapuesta a lo declarado por la maestra que quedó a cargo de la Secretaría Académica, pues ella reveló que desde el 7 de enero de 2019 había sido designada en el nuevo puesto, y no en abril.

Tras las inconsistencias de primero rotar al personal, luego haber avisado al interesado, y por último solicitar la valoración médica, la PDHEG concluyó que este acto involucró una diferencia de trato por la condición de salud, de acuerdo a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, el 31 de mayo, el quejoso presentó el dictamen de invalidez negado, dado que el director de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, Daniel Pérez Cervantes, aseveró que había sido dado de alta sin secuelas neurológicas y que no se encuentra en estado de invalidez.

Aún pendiente una por cumplir

Tras acreditar la violación a los derechos humanos del exsecretario académico, la PDHEG emitió cuatro recomendaciones al rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, con base en el expediente número 197/19-B:

1) Iniciar el procedimiento administrativo contra el director José Mario Mendoza.

2) Ofrecer una disculpa y reconocer la responsabilidad en las afectaciones.

3) Reparar los daños con la reintegración en el puesto del secretario académico con los beneficios económicos adecuados, o bien, una indemnización.

4) La instrucción de que la división universitaria elabore un programa por el derecho a la igualdad y la no discriminación.

De acuerdo a los mismos archivos de la PDHEG, las primeras tres recomendaciones ya fueron aceptadas y cumplidas, y sólo queda pendiente la aplicación del programa de igualdad y no discriminación.