Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) concluyó que la Universidad de Guanajuato (UG) violó los derechos humanos y laborales de tres docentes acusados de acoso, a quienes despidió sin haber procedimiento administrativo de por medio, el presidente de la comisión en la materia en el Congreso del Estado, David Martínez Mendizal afirmó que la casa de estudios llegó tarde a la institucionalización de los mecanismos para la defensa de las mujeres.

Dijo que, ante la resolución de la PDHEG, la Universidad de Guanajuato no cumplió con su normativa interna, “si la UG saltó algunos de los elementos, hizo mal, respondía a la presión lícita del movimiento feminista y de las mujeres que fueron acosadas, me parece que no cumplió con su normativa interna. Con esto quiero subrayar que las universidades llegaron tarde a la institucionalización de los mecanismos para la defensa de las mujeres y del acoso; están explorando los procesos y no dudo que haya habido incongruencias, complicidades, algunos otros elementos que originaron una falta de aplicación del debido proceso”.

El diputado local de Morena dijo que el procedimiento completo que se debió seguir es que primero se tiene que escuchar a las víctimas y sobre ello iniciar la investigación y el debido proceso.

Lee más aquí: UG despide a tres profesores por denuncias de acoso sin haberlos investigado

“Si en la investigación se encuentra que esta persona es culpable, se le tiene que aplicar el peso de la ley completo, estricto, porque este tipo de cuestiones no deben ocurrir, desde una postura de autoridad, no se puede acosar absolutamente a nadie, en más desde ninguna postura, en donde se esté; cuando se establezca con pruebas testimoniales que hay responsabilidad penal o civil, generalmente penal, que se aplique la ley, que haya consecuencias”.

Respecto al caso, la Procuraduría de Derechos Humanos acreditó además que los datos de los tres profesores fueron exhibidos en la Gaceta Universitaria a pesar de que no existía un procedimiento administrativo que fundara las acusaciones en su contra, por ello se emitieron 8 recomendaciones a la Universidad de Guanajuato para pedirles que reparen el daño ocasionado; además destaca que se giren instrucciones a la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario así como a la Contraloría General de la UG para que informen si existen procedimientos administrativos en los que estén involucrados los tres profesores despedidos; y en caso de existir procedimientos que se resuelvan a la brevedad respetando en todo momento las garantías del debido proceso.

Ante ello el legislador morenista manifestó que, si la UG no llevó a cabo los procesos establecidos, lo tiene que aceptar, “decir, nos equivocamos y entonces rectificar y dar buen cumplimiento a todo el debido proceso”.

El caso Con tal de salir rápido de la crisis por el paro estudiantil de 2019, la Universidad de Guanajuato despidió a tres profesores y los exhibió en la Gaceta Universitaria, a pesar de que no existía un procedimiento administrativo previo que fundara las acusaciones. Esta situación fue abordada, estudiada y confirmada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) en el expediente 399719-All, en el cual concluyó que la casa de estudios violó los derechos humanos y laborales de los tres docentes. Y es que, en la Gaceta Universitaria, como órgano de difusión oficial de la universidad, se dio a conocer en la publicación 12, del trimestre octubre-diciembre del 2019, la destitución de un profesor por supuesto acoso sexual, y otros dos docentes más a raíz de supuesto hostigamiento académico y plagio intelectual. La publicación se dio justo después de que estallara el paro de actividades que encabezaron los estudiantes de la UG –en diciembre de 2019— bajo la consigna de #NiUnaAbejasMenos, misma que evidenció casos de acoso sexual contra varias alumnas en los diferentes campus. Lee más aquí: UG despide a tres profesores por denuncias de acoso sin haberlos investigado

LC