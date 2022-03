Vladímir Zelensky, expresó este martes que Ucrania no podrá integrarse a la OTAN, lo que contradice a las declaraciones de la Alianza

Redacción

Ucrania.-El presidente de Ucrania, Vladímir Zelensky, expresó este martes que su país reconoce que no podría formar parte de la OTAN.

“Entendimos que Ucrania no será miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos personas adecuadas”, afirmó el presidente.

Asimismo, denunció las declaraciones contradictorias de la Alianza en relación con la posible adhesión de su país a la OTAN. “Durante años nos hablaban sobre las puertas supuestamente abiertas pero también oímos que no podemos entrar, es verdad, hay que reconocerlo”, expresó.

Afirmó que Kiev actualmente no aspira a la activación del artículo 5 del tratado de la OTAN sobre la defensa colectiva, aunque considera que el cielo de Ucrania debe protegerse como el de la Alianza.

“Escuchamos argumentos diciendo que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si la OTAN cierra su espacio para los aviones rusos. Por eso no se ha creado una zona aérea humanitaria sobre Ucrania, por eso los rusos pueden bombardear ciudades, hospitales y escuelas”, acusó.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y desde entonces lleva a cabo una ofensiva sin tregua sobre esta antigua república soviética.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que desea tener la garantía de que Ucrania jamás entrará en la OTAN, alianza militar transatlántica creada para proteger a Europa de la amenaza soviética a principios de la Guerra Fría y que después se amplió hasta llegar a las puertas de Rusia.

Luego de 32 años McDonald´s anunció que cerrarán todas sus sucursales en Rusia, como consecuencia de la invasión a Ucrania, lo mismo Coca Cola, se ha sumado a la listas de empresas de occidente que se retiran del país de forma masiva.

Por lo que los analistas han hecho una comparación con la era soviética, pues además de la salida de capital extranjero los rusos enfrentan una dificultan para salir del país el rublo se ha desplomado y los gobiernos actuales han incrementado las sanciones económicas.

rip first ever MacDonalds in the USSR, Pushkin Square was nicer for your presence. pic.twitter.com/995cUDleC4