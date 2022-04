De acuerdo con una investigación de The New York Times, Ucrania ha utilizado municiones de racimo en contra de su gente

Ucrania.-Una investigación especial de The New York Times, documenta que el ejército ucraniano usó municiones de racimo en contra de su propio pueblo y no que Rusia lo ha hecho, como lo ha denunciado Ucrania.

Las municiones de racimo, son armas prohibidas por casi todos los países, “fue a principios de marzo cuando la ojiva gastada de un cohete de municiones en racimo aterrizó junto a la casa de Yurii Doroshenko en el este de Ucrania, después de haber disparado sus bombas letales sobre su aldea”, narra el Times.

El ejército ruso “ha utilizado repetidamente este tipo de armas prohibidas internacionalmente desde que invadió Ucrania en febrero. Los grupos de derechos humanos han denunciado su uso. Los líderes occidentales han vinculado su presencia a una serie de acusaciones de crímenes de guerra dirigidas a Moscú”, agrega el periódico.

La munición de racimo que cayó al lado de la casa de Doroshenko, no fue disparada por las fuerzas rusas, esto de acuerdo con la evidencia revisada por The New York Times, en su visita al área. Pues hay indicios de que las tropas ucranianas se encontraban por la zona en su intento por recuperarla.

Ucrania habría disparado a su propia gente

Nadie murió en el ataque en Husarivka, aunque al menos dos personas fallecieron cuando el ejército ucraniano bombadearon durante la mayor parte del mes, aunque se señaló a Rusia por esta acción.

A medida que avanza la guerra, ambos barrios han utilizado una gran cantidad de artillería y misiles, “Pero la decisión de los ucranianos de atacar su propia aldea con una munición en racimo que tiene la capacidad de matar al azar a personas inocentes subraya su cálculo estratégico: esto es lo que tenían que hacer para recuperar su país, sin importar el costo”.

Las municiones en racimo, una clase de arma que comprende cohetes, bombas, misiles, morteros y proyectiles de artillería, se abren en el aire y lanzan bombetas más pequeñas en un área amplia. El peligro para los civiles será muy alto hasta que los expertos localicen y eliminen debidamente las municiones sin estallar.

La Convención sobre Municiones en Racimo, que entró en vigor en 2010, prohíbe su uso debido al daño indiscriminado que pueden causar a los civiles. Cabe decir que tanto Rusia como Ucrania no han formado el pacto.

Según lo informado por lo grupos humanitarios han señalado que el 20% de las municiones no detonan en el impacto, sin embargo pueden explotar si son recogidas o manipuladas.

Militares de Medio Oriente se han aliado con Rusia

Al inicio de la invasión, funcionarios rusos habían mencionado que miles que combatientes experimentados de Medio Oriente se unirían a las fuerzas rusas, sin embargo los analistas mencionan que solo llegaron unos cuantos al frente de combate. También han dicho de podían llegar más, si llega a prepararse una mayor ofensiva.

Funcionarios y activistas estadounidenses que monitorean Siria afirman que los rusos han hecho reclutamientos. El dirigente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, Rami Abdurrahman, dijo que al menos unas 40 mil personas se han registrado directamente al ejército ruso, además de con un contratista privado.

Rayan Maarouf de Suwayda24, un colectivo activista que cubre las actividades del grupo Estado Islámico en el desierto sirio, dijo que a los combatientes se les prometió no menos de 600 dólares mensuales. Esa es una gran suma de dinero en medio del desempleo generalizado en Siria.

El Gobierno ucraniano ha detenido las evacuaciones humanitarias por segundo día consecutivo, y acusa a las fuerzas rusas de atacar los corredores civiles de evacuación.

Bloquean evacuaciones humanitarias

La Viceprimera Ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que el ejército ruso no solo bloqueaba las rutas de evacuación humanitaria, sino que también había realizado varios ataques a las caravanas de civiles.

En ciudades como Mariúpul y Berdyansk, así como la región de Luhansk, se ha negociado la evaluación de la población. El gobierno de Luhansk dijo que cuatro civiles que intentaban huir de la región habían muerto baleados por fuerzas rusas.

Por otro lado, los ataques sobre una zona residencial en la ciudad oriental de Járkiv, mataron el lunes al menos a tres personas e hirieron a otras tres, según periodistas de AP en el lugar.

