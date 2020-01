UCD iniciará recaudación de firmas para exigir revocar a alcalde municipal de Irapuato

Esto ocurrió luego de que Ricardo Ortiz reprimiera las manifestaciones que esta unión hizo para exigir seguridad en este municipio, la recaudación iniciará la siguiente semana

Irapuato.- Al denunciar que nuevamente el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez reprimió la manifestación que desde el jueves pasado realiza la Unión Democrática Campesina (UCD) para exigir seguridad, Francisco Escobar, dirigente estatal de este colectivo, anunció que la próxima semana iniciarán la recaudación de firmas para exigir al Congreso del Estado la revocación de mandato del funcionario irapuatense.

porque envió a empleados municipales a retirar las pancartas que pegaron en la fachada de presidencia

Escobar dijo: “La próxima semana lunes o martes, a petición de varios ciudadanos iniciamos una recolección de firmas, si el presidente municipal dice que la seguridad no le interesa o no tiene que ver con él, pues entonces quiere decir que por eso Irapuato está como ésta, son seguramente miles los irapuatenses que no tienen por qué soportar un gobernante déspota y que no le interesa esto”.

Confirmó que pese a que el alcalde envió el viernes pasado un grupo de choque para “reventar” el plantón que mantenía la UCD afuera del palacio municipal y retirara pancartas que habían pegado en presidencia, la manifestación se mantendrá hasta que atienda sus peticiones.

Pero ahora con un módulo que se instalará frente a presidencia municipal, atendido, aseguró, por ciudadanos para recabar firmas y copias de credenciales de elector para pedir al Congreso del estado la revocación del mandato de Ortiz Gutiérrez: “Buscaremos presentar ante la comisión de Derechos Humanos que se inicie una investigación por esos grupos de choque que hay, son prácticas del siglo pasado que lamentablemente Ricardo Ortiz sigue usando”.

Francisco Escobar dijo que el delegado federal Mauricio Hernández ofreció reunirse para abordar la problemática de inseguridad que priva en la entidad.

“Es un movimiento en todo el estado para reclamar paz y seguridad, hoy estamos aquí pero vamos a ir a otros municipios, es un reclamo de la ciudadanía y como lo hemos planteado no es un ataque contra el presidente municipal, que él lo tome así es diferente, queremos que cumpla con su función, le pedimos a los tres órdenes de gobierno que se coordinen para mejorar la inseguridad en Irapuato, en Guanajuato; los ciudadanos estamos hartos, cansados. Estaremos en Dolores Hidalgo, Salvatierra, León y terminaremos en Palacio de Gobierno pidiendo hablar con el gobernador de Guanajuato sobre el tema. “

