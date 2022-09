Elservicio de Uber en Irapuato puso en alerta a decenas de personas tras escuchar la historia que compartió Julissa

Nayeli García

Irapuato.- La historia de Julissa, con un servicio de Uber en Irapuato, puso en alerta a decenas de mujeres y hombres en Irapuato que no dudaron en compartir su denuncia en la que narró que, al solicitar un servicio, dos vehículos llegaron a buscarla a su casa y pese a cancelar el servicio los conductores, que se conocían, estuvieron esperando largo tiempo a que saliera.

La denuncia se publicó en su cuenta de Twitter en donde etiquetó a la compañía Uber para poner una solución a este problema.

Te puede interesar: ¿Otro felino suelto en Guanajuato? Reportan puma en terreno de Irapuato

Foto: Captura

“Chicas tenga muchísimo cuidado, ayer por la tarde en Irapuato pedí un uber para tomar la parada del camión para ir a mi trabajo, perdí el servicio porque se me hizo tarde. Pero antes de que llegara el carro, primero llegó un Nissan Sentra color negro sin placas, el señor de aproximadamente 50 años iba hablando por teléfono mencionando que había llegado al lugar, no sé porque se me hizo muy sospechoso y atrás iba llegando el uber, se pararon en esquinas diferentes volteándose a ver, lo cual me dio inquietud, algo decía que no subiera al carro”.

Cuenta que ante esta situación decidió cancelar el servicio bajo el argumento de que tenía un imprevisto y decidió entrar a su casa y desde ahí observó cómo ambos conductores se conocían y empiezan a platicar y uno de ellos dice: “pues ya vete, ya veremos quién más”.

Julissa pide tener cuidado

La usuaria agradeció no haber subido al vehículo pues los hombres no se fueron de su casa hasta que salió y se fue en el vehículo de un amigo que pasó por ella.

“Estas personas no se fueron hasta que no salí, pero un amigo mío pasó por mí, se retiraron hasta que me fui. Los perdimos de vista. Chicas tengo miedo, pero cuidémonos entre todas”, agregó en su publicación.

Foto: Captura

No te pierdas: Sismo provoca daños estructurales en el palacio de gobierno de Irapuato

Su historia fue retuiteada mil 492 veces y tuvo mil 256 me gusta, y en el grupo de Facebook ‘Bazar Emprendedores de Irapuato’ se compartió más de 2 mil 700 veces generando más de 300 comentarios en donde algunos dudaban de su historia. Otros más compartieron sus experiencias, y daban consejos para no sufrir una situación similar.

EZM

Lee también: