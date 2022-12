Las diferentes interpretaciones del artista Tuxamee no intentan dar explicación de la religión católica sino muestra de perspectiva disidente

Ivonne Ortiz

León-. La Virgen de Guadalupe es la inspiración del artista visual Irving Segovia, conocido como Tuxamee. Pero no la virgen tradicional: puede ser una virgen con dos cabezas, una virgen trans o una virgen chola. “Sin ofender”, dice el leonés, quien provoca un verdadero asombro al ver la cultura mexicana ilustrada en sus fotos y collages.



“Hago cosas antiestéticas”, así se autodescribe el artista de 26 años, nacido en la colonia Azteca. Quien ha tenido la fortuna de participar en proyectos no solo nacionales junto a la cantante Ángela Aguilar, sino internacionales con exposiciones en Estados Unidos y países de Europa.

“Soy gestor cultural y artista visual de León, Guanajuato. Llevo haciendo collages tanto digital y análogo, así como performance y cuestiones de intervención en vestimenta desde hace siete años. Mi trabajo se va intercalando entre varios mundos porque tengo un interés sobre todo con la cuestión de la piedad popular y la Virgen de Guadalupe”.

Foto: Ivonne Ortiz

Entérate de: Devotos de la Virgen de Guadalupe muestran su fervor a lo largo de todo…



Trabajo artístico desde la religión

Echarle un ojo al perfil de Instagram de Tuxamee es un viaje por la cultura e historia mexicana basadas en la religión católica. Pero de una forma única y moderna, para que tal vez no hay término ni explicación.

Desde imágenes eróticas hasta surrealistas como la de un Niño Dios pisando la luna y floreciendo, o una Virgen de San Juan sosteniendo un jarro de pulque.

Foto: Ivonne Ortiz

Un creyente disidente

Tuxamee es católico, devoto a la Virgen de Guadalupe. Pero un creyente “disidente” que ha encontrado otros planos y espacios para representar esta imagen religiosa que desde su perspectiva ha abierto paso al clasismo o racismo hacia creyentes populares como los ‘cholos’.

“Varias de Las imágenes que realizo, aluden, si no es que, en todas, hay una Virgen de Guadalupe. Me considero una persona guadalupana, pero con una perspectiva disidente (…) hablando desde la piedad popular me gusta transmitir como se ve la Virgen Guadalupe en otros espacios que no son los blancos”.

El artista de León ha vivido en otros estados como Puebla, o en municipios como Silao (Guanajuato), que le han permitido tener otra mirada para representar a la virgen.

“A partir de todo lo que he conocido y a partir de mi identidad se han creado diferentes vírgenes o imágenes que aluden a cuestiones religiosas”, dice el artista en entrevista para Periódico Correo.

Foto: Ivonne Ortiz

Por si no lo leíste: ‘Morenita’ sin fronteras: conoce el altar a la Virgen de Guadalupe en Qatar

“En una ocasión trabajando con chavos banda estuve haciendo investigación y fotografías. Tuve que hacer una imagen de una virgen que les identificara. Era una virgen con indumentaria chicana, chola. Esa imagen ha sido criticada por cómo se viste, a lo que yo respondo, es que ha habido una imagen hace dos tres años, una virgen que se viralizó, una virgen rubia y en ese caso le aplauden a esta virgen (…) al fin y al cabo la virgen era una persona humana, no era una reina y estas cuestiones se le fueron a través del tiempo”.

La particularidad de ver la cultura mexicana y la religión han llevado a Irving a acumular más de 16 mil seguidores en Instagram, así como a colaborar y exponer su trabajo nacional e internacionalmente.

Colaboraciones con artistas mexicanos

“Las fotos de Tuxamee, las últimas inspiraciones, son en San Miguel Canoa, en Puebla (…) es una comunidad nahuablante y me he hecho muy cercano a Canoa que ya me considero canoense. Mis fotos han sido referentes a las xilonas (trajes típicos de Puebla) y a la vestimenta tradicional de la comunidad. Mis fotografías van dirigidas al estudio de la indumentaria y del carnaval”.

En el 2021, realizó la portada para el último álbum de la cantante mexicana Ángela Aguilar llamado ‘Mexicana enamorada’. En colaboración con una amiga ilustradora, hicieron la imagen de su álbum que terminó siendo la ilustración de su gira y de un perfume.

Las fotografías y collages de Tuxamme se han expuesto en países como Reino Unido y ciudades como Atenas (Grecia), Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos). Mientras que, en México, su trabajo es conocido en Puebla, Querétaro y León.

“La verdad es que es me ha dado muchos frutos, estoy muy agradecido con la vida (…) pienso muchas cosas que han sucedido y donde he estado. Me gusta mucho la música, mis colaboraciones sobre todo han sido musicales”.

Para saber de: TEPJF: es grave la falta del excandidato en Moroleón que evocó a la Virgen…

Foto: Ivonne Ortiz

Para Irving, mostrar su trabajo visual en redes sociales significó formar un registro de su vida. De su sentir y de su personalidad. Por este motivo, su consejo para los artistas que tienen la inquietud de explorar en un gusto disidente (o no), es no tener miedo.

“Primero la identidad, aceptar parte de lo que uno es y no tener miedo de mostrarlo. Porque a veces te da miedo compartir coas que a lo mejor pueden ser subversivas pero que forman parte de tu personalidad y estar compartiendo tu trabajo (…) lo chido es que la gente pueda observar tu sentir, tu personalidad. Es como un registro de tu vida”.

La Virgen de Guadalupe significa tanto para él, que la tiene tatuada en el brazo y siempre que la ve en la calle le toma fotos o conversa con ella.

“Siempre que la encuentro en la calle le hablo. En una pinta, en una estampita”, menciona Tuxamee.

Por si no lo leíste:

bc