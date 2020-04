Nancy Venegas

Irapuato.- Al menos 30 familias de la Colonia Aldama conviven entre olores fétidos. Hace casi 2 meses pidieron ayuda en Japami y la Dirección municipal de Desarrollo Rural, para la reparación de la vieja tubería que data de más de 30 años en las calles Reforma y Victoria, a la fecha y con todo y la alerta sanitaria por coronavirus pese a que cuentan con agua, ya no soportan los olores que producen la avería.

“Hace casi 2 meses se taponeo el drenaje del registro de mi casa empezamos a ver y meter una varilla pero no hubo ninguna opción, fuimos a ver al delegado Luis Manuel Soria, pero no nos apoyó en eso, entonces empezamos a abrir la calle para revisar de dónde era la falla del tubo como ya tiene más de 30 años, es de cemento, se rompió se hizo pedazos, ya ni tubo encontramos la misma agua de drenaje yo había hecho un vado abajo del tubo de la calle”, compartió Luis Manuel Vallejo Sánchez, que vive en la casa marcada con el número 2 de la calle Reforma en la Colonia Aldama.

Ante la desatención del delegado, Luis Vallejo, pidió apoyo en la Japami y en la Dirección de Desarrollo Rural, pues con el calor la intensidad de los olores se incrementaron y temían por la salud de las cerca de 30 familias de las calles Reforma y Victoria.

“Ninguna dependencia nos apoyó, nos dijeron que el drenaje no está entregado a Japami por eso no nos pueden atender, pero seguimos con el problema, nos cooperamos para pagar los 3 mil 375 pesos para pagar la máquina del desasolve, eso fue el 6 de febrero, pero pues no se pudo hacer porque el tubo está quebrado y ahora con todo esto del coronavirus tenemos más temor de que nos podamos enfermar… Queremos que nos apoyen, los vecinos estamos dispuestos a cooperar”, platicó Luis Vallejo Sánchez.