Tubería de centro comercial invade predio privado

El dueño del terreno dijo que personal de la plaza La Aldea realizó la instalación sin su permiso; lo amenazan con proceder legalmente si se opone a la obra

Patricio Serna

Guanajuato.- Jesús Miranda, habitante de la comunidad de Yerbabuena, mostró su molestia contra el centro comercial La Aldea, esto luego de que personal ingresara a su propiedad sin ninguna autorización para realizar labores de instalación de tuberías para la empresa.

Precisó que desde hace un mes y sin ningún permiso, los trabajadores irrumpieron en su terreno, el cual es herencia de su madre a él y sus dos hermanos y en donde ha vivido más de 38 años; y comenzaron a hacer excavaciones para instalar la tubería del centro comercial.

“El problema que tenemos es que estamos peleando la posesión que hemos tenido, se metieron a la brava, sin ningún permiso de nada, nada más porque ellos dijeron”, dijo y agregó que incluso rompieron una malla en una parte del terreno para poder ingresar.

Se trata de una excavación de aproximadamente seis metros de longitud y uno de profundidad, en el cual se encuentra un pedazo de tubo que personal de La Aldea intentó conectar al sistema de tuberías de la plaza, el terreno está a un costado de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, unos metros adelante de la glorieta de Yerbabuena.

“Desde donde está la entrada es mío y de mis hermanos, es una entrada de servicio para todos, desde allá nos destruyeron todo el camino, es más nos echaron tierra ahí, no nos dejaban pasar, un mes duró la tierra”, dijo mientras mostraba a correo la zona de los daños.

Mencionó que el abogado que le estaba ayudando le dijo que por parte de la empresa le hicieron la amenaza de que si se seguía oponiendo a la instalación de dichas tuberías se tomarían medidas legales para consignarlo a las autoridades, por lo cual prescindió de los servicios de su defensor ya que aseguró no estaba cumpliendo con su trabajo “me dijeron casi casi que si me oponía me echan al ‘bote’”.

Finalmente, Jesús Miranda agregó que el comisariado ejidal Héctor Quintero, es la única autoridad que ha estado ‘moviéndose’ para ayudarlo a él y a sus hermanos a solucionar el asunto el cual los tiene muy molestos ante la actitud del personal de la plaza.

