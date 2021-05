Tu pastel soñado es posible en manos de Pedro Sequera

Redacción

México.- Este artista de la repostería es capaz de convertir cualquier personaje en una figura de fondant.

Wonder Cakes, es el nombre de su marca, nombre muy acertado, porque todas sus creaciones son una maravilla.

Pedro, de origen venezolano, era paramédico. La crisis en su país lo obligó a buscar otra manera de conseguir ingresos, y comenzó a vender pasteles.

En 2015 migró a nuestro país con su esposo, ambos sobrevivieron vendiendo cupcakes en las calles y ofreciendo sus servicios para todo tipo de eventos: baby showers, bodas, cumpleaños.

Pasaron tres años en los que Pedro pulió sus habilidades y se enamoró de la decoración en fondant. Llevó su talento un paso más allá con un pastel de la película ‘Coco’, que no tardó en hacerse viral.

Las imágenes llegaron hasta Lee Unkrich, director de la cinta, quien compartió la fotografía de un sonriente Pedro junto a su creación.

‘Toy story’, ‘Game of thrones’, los Avengers, ‘Wanda Vision’, ‘El Rey León’, ‘Sailor Moon’, Maléfica, ‘Los caballeros del Zodiaco’, ‘Stranger things’, ‘Alicia en el País de las Maravillas’, ‘Star Wars’, no hay fenómeno de la cultura popular que no pueda recrear Sequera.











Más de 239 mil personas lo siguen en Instagram. Aunque su popularidad se esponja como la levadura de sus pasteles, Pedro es el mismo chico que salió de Venezuela en busca de un sueño.

Siempre sencillo, no es egoísta y comparte los secretos de Wonder Cakes en tutoriales en línea, donde paso a paso invita a los otros a seguir su ejemplo.

Las redes sociales están llenas de emprendedores. Pocos tienen el talento, la humildad y el encanto de Pedro Sequera y sus pasteles-maravilla.