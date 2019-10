Truncan proyecto de toda una vida

Irapuato

En septiembre del 2018, Antonio y su familia alcanzaron uno de sus proyectos más anhelados al conseguir abrir un bar, pero su sueño se vino abajo sólo unas semanas después.

“Llegó un hombre de traje, se sentó en la barra le dijo al barman hablar con el dueño o gerente… Me preguntó que como nos iba, que él veía que estaba ‘aclientado’ y que me ofrecía protección para seguir trabajando bien, sin problemas”.

El hombre le entregó una tarjeta con las iniciales de un grupo delictivo, que en la parte posterior tenía anotado con tinta azul un número celular con lada de Celaya.

“La primera vez me dijo que la cuota para que protegiera a mi negocio, trabajadores, clientes y familia era de 8 mil pesos por semana pero me aclaró que era la cuota inicial, que me daban chance de que me acomodara otras dos semanas me dijo que la cuota iba a subir conforme vieran que hubiera más gente en el bar. Me pidió que marcara al número de celular para que me pusiera de acuerdo en cómo iba a pagar, que pensara bien las cosas porque estaba comprando la tranquilidad de mi familia y que dentro de dos semanas me visitaría otra vez”.

Antonio omitió esa invitación, y siguió trabajando en el bar, pero cuando el plazo se cumplió, nuevamente recibió otra visita.

“Eran dos hombres ‘bien vestidos’. Se sentaron en una mesa y antes de pedir bebidas le dijeron al mesero que querían hablar conmigo. Llegué y me recordaron que ya era tiempo de que pagara la primera cuota. Me empezaron a decir información personal, como mi domicilio el nombre de los integrantes de mi familia, las escuelas a las que iban mis hijos, me puse nervioso y lo único que les pude es que me dieran dos semanas más de plazo para que diera el primer pago porque las cosas no andaban bien”.

La cuota que los sujetos pedían a Antonio, se modificó de 8 mil pasó a 10 mil pesos semanales, cifra que para él era imposible conseguir. La siguiente semana el bar continuó operando, pero al terminar el fin de semana Antonio decidió cerrar.

“No quise exponer a mi familia, a los trabajadores, cerré mi bar, remate casi regalé el mobiliario y decidí retirarme por el temor de que pudieran hacer algo… Es muy triste ver como los planes de hacer algo se acaban en un 2 por 3”, reconoció.

Adiós a Samy

Otro negocio que interrumpió sus actividades de manera permanente fueron las ‘Taquerías Samy’.

Por medio de un comunicado de prensa, el propietario informó que después de interponer varias denuncias, optaba por cerrar las cuatro sucursales que contaban con 38 años operando en Irapuato.

Así, las 30 personas que allí laboraban se quedaron sin empleo.

Comentarios

Comentarios