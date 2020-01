Trump se prepara ‘con todo’ para su juicio

El presidente estadounidense incluirá al exprofesor de Harvard Alan Dershowitz y a Ken Starr, el abogado independiente que investigó al entonces presidente Bill Clinton

Agencias

Washington.- El equipo defensor del presidente Donald Trump para su próximo juicio político en el Senado incluirá al exprofesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz y a Ken Starr, el abogado independiente que investigó al entonces presidente Bill Clinton.

El equipo también incluirá a Pam Bondi, exfiscal estatal de Florida y aliada de Trump, según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar de manera oficial.

Los papeles principales en la defensa de Trump estarán a cargo del abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y el abogado personal de Trump, Jay Sekulow.

Al agregar a Dershowitz y Starr, el equipo defensor del presidente recurre a un par de abogados muy conocidos y que tienen experiencia en algunos de los dramas legales más importantes de la historia estadounidense reciente.

Las adiciones le dan al presidente más especialistas experimentados tanto en derecho constitucional como en procesos de juicio político. La investigación de Starr sobre la relación de Clinton con la expasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky ayudó a poner en marcha la acusación contra Clinton, hasta hace poco el caso más reciente de este tipo que maneja el Congreso.

Otros miembros de la defensa de Trump incluyen a Jane Raskin, quien fue parte del equipo legal del presidente durante la investigación sobre la injerencia rusa que hizo el fiscal especial Robert Mueller, y a Robert Ray, quien fue parte de la investigación de Whitewater sobre los Clinton.

Comentarios

Comentarios