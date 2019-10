Trump queda en ridículo al decir que construirá un muro en Colorado

El mandatario estadounidense no se percató que el estado no era frontera con México y más tarde intentó reparar su error diciendo que estaba bromeando

Pittsburg.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho del muro una de sus principales promesas de campaña. Pero esto ya le ha traído varias experiencias vergonzosas, como recientemente cuando aseguró que construiría un muro en Colorado, el único problema es que este estado no colinda con México.

Durante un discurso en Pittsburgh, el mandatario aseguró que habrá “seguridad en las fronteras”, al tiempo en que sostuvo que se está construyendo “un muro en la frontera de Nuevo México y construimos un muro en Colorado… un muro magnífico, un gran muro que funcione realmente, por el que no se pueda pasar por encima, ni por debajo”.

Además presumió su muro en Texas y aseguró que este protegería también Kansas.

Luego de esto Trump publicó en su cuenta de Twitter que todo el tiempo solo estuvo bromeando y que en realidad se refería a las personas de Kansas y Colorado recibiendo los beneficios del muro.

(Kiddingly) We’re building a Wall in Colorado”(then stated, “we’re not building a Wall in Kansas but they get the benefit of the Wall we’re building on the Border”) refered to people in the very packed auditorium, from Colorado & Kansas, getting the benefit of the Border Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019