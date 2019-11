Trump ofrece ayuda a México para luchar contra los cárteles, AMLO rechaza la oferta

Tras la masacre de la familia LeBarón el presidente estadounidense dijo que su país está listo para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida, sin embargo el mandatario mexicano afirmó que no necesitan a otros países

Redacción

Estados Unidos.- Donald Trump mostró hoy su indignación y envió un mensaje de su solidaridad y acompañamiento con las familias de los nueve norteamericanos masacrados -todos niños y mujeres- en el norte de México y ofreció su ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir a los ‘poderosos carteles’ de la droga que imperan en todo el territorio.

De acuerdo a los relatos, los miembros del clan norteamericano fueron emboscados por carteles de la droga en esa zona caliente del país. Primero fue cercado uno de los vehículos que era conducido por una de las madres de la familia y cuatros de sus hijos, entre ellos dos bebés mellizos. Los demás llegaron minutos después a la espeluznante escena donde también fueron acribillados.

“Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado de la muerte de grandiosos estadounidenses -incluidos niños pequeños- y algunos desaparecidos”, comenzó el comentario el mandatario norteamericano en su cuenta de Twitter. Y prosiguió: “Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”.

“¡El grandioso nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran tema, pero los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército!”, concluyó Trump.

López Obrador respondió que si bien hay cooperación entre ambos países, será el gobierno mexicano el que se encargue de esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque a la familia, en la que había ciudadanos estadounidenses.

“Le agradecemos mucho al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar. Pero, en estos casos, nosotros tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía. Voy a hablar con el presidente Trump para agradecerle su apoyo, ver si en el marco de los acuerdo internacionales vigentes solicitaríamos ayuda. Creo que no necesitamos para atender estos casos, de la intervención de un gobierno extranjero, todo esto de manera muy respetuosa. Somos un país libre y soberano, no puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio, si no existe un acuerdo y la solicitud expresa de nuestro gobierno”, manifestó el jefe de estado mexicano.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019