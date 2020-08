Trump no es el presidente correcto para nuestro país: Michelle Obama

Redacción

Estados Unidos. – Durante la Convención del Partido Demócrata hicieron eco las palabras de Michelle Obama, exprimera dama, quien dio un discurso en contra de Trump y su reelección en las próximas elecciones alegando que es mejor votar por el candidato Joe Biden.

Pronunció ella, luego de que el presidente respondiera con un “es lo que es” a la elevada tasa de mortalidad por coronavirus en ese país: “Ha tenido más que suficiente tiempo para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claramente por encima de su cabeza. No puede encontrar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros”.

Además, enfatizó: “Soy una de las pocas personas que viven hoy en día que han visto de primera mano el inmenso peso y el impresionante poder de la presidencia. El trabajo es duro. Requiere un juicio claro, un dominio de temas complejos y en competencia, una devoción a los hechos y la historia, una brújula moral y una habilidad para escuchar. Y, una creencia permanente de que cada uno de los 330 millones de vidas en este país tiene significado y valor.”

También comentó la discriminación racial que ha ido aumentando por las palabras de Trump en sus discursos: “ven a nuestros líderes que etiquetan a conciudadanos como enemigos del Estado mientras incentivan a supremacistas blancos que portan antorchas”.

Incluso tocó el tema de los inmigrantes y el cómo cada vez más hay un trato deshumanizado hacia ellos: “Ven con horror cómo se separa con horror a niños de sus familias y se los mete en jaulas”.

Si quieres escuchar el discurso completo te lo dejamos aquí:

If we want to end the chaos and division—and keep alive the possibility of progress on the issues we hold dear—we’ve got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris like our lives depend on it. Register today by texting VOTE to 30330. https://t.co/xPu5o0SYLJ

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 18, 2020