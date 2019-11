Trump niega un acuerdo de retirada de aranceles a China

El presidente de Estados Unidos no ha negado que este primer acuerdo entre ambos países está garantizado; acusó al país asiático de mentir en sus últimas declaraciones

Agencias

Washington.- La guerra comercial no estaba muerta, las tensiones vuelven a aflorar después de que Donald Trump acuse a China de mentir en sus últimas declaraciones sobre las negociaciones. El presidente de los Estados Unidos, que solo podía mirar con optimismo el futuro de las conversaciones, no solo ha dado un paso atrás sino que ha adornado el desmentido con ataques al gigante asiático.

En la jornada del jueves el ministro de Comercio de China, Gao Feng, afirmó que, según lo que en cuanto se llegase a un primer acuerdo (que se estimaba que sería en diciembre) se activarían reducciones arancelarias e incluso se quitarían algunos gravámenes. Sería como ir desmontando el complicado sistema de aranceles por partes y a medida que las conversaciones fueran dando.

China anuncia un paso más hacia la tregua comercial y las bolsas lo celebran

El ministro de comercio de China ha afirmado que “si China y EEUU alcanzan un acuerdo de fase uno, ambas partes deberían revertir los aranceles adicionales existentes” por fases

Esto, que animó bastante a los mercados, fue refrendado por el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que públicamente dijo que “si hay un acuerdo comercial de fase uno, habrá acuerdos arancelarios y concesiones”. Confirmando así lo dicho por los representantes de China.

Tras ha cargado contra esta idea afirmando que “a ellos les gustaría que hubiera una marcha atrás de las tarifas, a China le gustaría esa situación. Pero yo no he aceptado nada, que no digan que hemos ofrecido algo así, una marcha atrás completa porque saben que yo no lo haré”.

A falta de la respuesta de China, lo que queda claro es que esta es la primera salida de tono desde que Donald Trump firmase su nueva “tregua comercial” con Xi Jing Ping. Desde que se llegase a un acuerdo parcial el 12 de octubre. Las concesiones Chinas en materia de agricultura parecían encauzar al fin la situación y todo eran piropos del magnate neoyorquino hacia el presidente Chino. China era “un gran país” y su dirigente “una persona tremendamente inteligente”.

El acuerdo incluiría que China realizaría algunas concesiones en materia de agricultura mientras que EEUU retiraría parte de los aranceles impuestos sobre el gigante asiático

A pesar de haber destacado que no retrocederán en cuanto aranceles, el dirigente no ha negado que este primer acuerdo entre ambos está garantizado. Eso sí, ha pedido calma porque “no hay que hablar de estas cosas hasta que sucedan” pero la realidad es que el debate sigue siendo donde se va a celebrar la firma.

Comentarios

Comentarios