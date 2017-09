Trump llama a boicot contra NFL mientras crecen simpatías por jugadores

El pasado viernes, en un evento en Alabama, Trump exigió a los dueños de la NFL responder a los jugadores diciendo, “¡Saquen a ese hijo de put*** fuera del campo ahora mismo, debe ser despedido

Washington, E.E.U.U. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreció sus críticas contra jugadores de la Liga Nacional de Futbol americano (NFL) que protestan contra el trato discriminatorio de la policía contra los afroamericanos, al llamar a despidos, suspensiones y hasta un boicot contra juegos.

En respuesta, no sólo un mayor número de jugadores se están adhiriendo a la protesta (hincarse, sentarse o levantar los puños durante el himno nacional estadunidense), sino que además miembros de la industria del entretenimiento se están sumando en actos de respaldo a favor de los jugadores.

Este día en mensajes en sus redes sociales, Trump sugirió que si los aficionados “dejaran de ir al estadio” cuando los jugadores se arrodillen en protesta durante el himno nacional, “garantizo, las cosas se detendrán”, aseguró.

El pasado viernes, en un evento en Alabama, Trump exigió a los dueños de la NFL responder a los jugadores diciendo, “¡Saquen a ese hijo de put*** fuera del campo ahora mismo, debe ser despedido!”.

Ese día Trump criticó a algunos jugadores en la NFL diciendo que los dueños de los equipos deberían despedir a los jugadores por bajar una rodilla durante la entonación del himno nacional.

Sus comentarios parecían referirse a Colin Kaepernick, exjugador de los 49ers de San Francisco, pero actualmente sin un equipo, que el año pasado llamó la atención nacional por negarse a ponerse de pie durante “The Star-Spangled Banner” antes de la patada de salida.

“No me voy a levantar para mostrar orgullo en una bandera para un país que oprime a gente negra y gente de color”, dijo Kaepernick el año pasado.

Trump está respondiendo un año más tarde, diciendo que si los aficionados “dejaran el estadio” cuando los jugadores se arrodillen en protesta durante el himno nacional, “garantizo, las cosas se detendrán”.

Los comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de la NFL y algunos de los mejores jugadores de la NBA, poniendo al presidente en el centro de una controversia con significantes matices raciales y culturales.

En una reacción en cadena, un mayor número de jugadores se unieron a la protesta y en un partido de exhibición en Londres de parte de la NFL colocaron una rodilla en el campo en el momento de la interpretación del himno de Estados Unidos.

Pero no sólo un mayor número de jugadores amenazaron con sumarse a las protestas a través de sus redes sociales, sino que cantantes como el legendario Stevie Wonder se postró de rodillas en un festival de música en Nueva York en solidaridad con los jugadores.

“Esta noche, estoy poniendo una rodilla por América, pero no sólo una rodilla, estoy colocando las dos rodillas”, dijo ayer en el escenario antes de su actuación en el Festival de “Ciudadanos del mundo”.

“Ambas rodillas en oración por nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros líderes del mundo y nuestro globo”, externó. Durante el evento, Wonder también habló de terminar con el odio, el fanatismo y condenar el sexismo.

Dirigiéndose a la multitud antes de que se presentara, Wonder instó a los asistentes a denunciar la intolerancia y el racismo.

“Nuestros hermanos y hermanas globales, no he venido aquí para predicar, pero les digo, nuestro espíritu debe estar en el lugar correcto, todo el tiempo, no sólo ahora, sino mañana y siempre, siempre que se necesite interrumpir el odio, dejar de lado el fanatismo, condenar el sexismo y encontrar el amor para todos nuestros hermanos y hermanas globales todos los días”, dijo Wonder.

En un partido de beisbol, ayer sábado, el receptor de Oakland A. Bruce Maxwell también posó una rodilla durante el himno nacional. Este es el primer jugador de Grandes Ligas de beisbol que se suma a esta protesta.

Varias estrellas de los deportes han lanzado declaraciones criticando a Trump, incluyendo a LeBron James, quien llamó a Trump un “vagabundo” por su tuit en contra de los campeones Golden State Warriors.

El presidente Trump retiró la invitación de acudir a la Casa Blanca a Stephen Curry, estrella de Warriors, y en consecuencia no solo el jugador, sino todo el equipo declinó asistir a la sede del Ejecutivo como acostumbran los cuatro campeones en diferentes deportes.

El director general de los Patriotas, Robert Kraft, un amigo de Trump, emitió un comunicado esta mañana diciendo que estaba “profundamente decepcionado por el tono de los comentarios hechos por el presidente el viernes”.

“Me siento orgulloso de estar asociado con tantos jugadores que hacen tan tremendas contribuciones e impactando positivamente a nuestras comunidades”, agregó.

Trump tuiteó la tarde de ayer sábado: “Si un jugador quiere el privilegio de ganar millones de dólares en la NFL, u otras ligas, no se le debe permitir que no respete (…) nuestra gran bandera estadunidense (o país) y debe representar el Himno Nacional, si no, ¡están despedidos!”.