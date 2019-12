Trump le pide a Greta que se ‘relaje’ y ella le responde

La joven activista fue nombrada como la Persona del Año por la revista Time, lo que hizo que el presidente estadounidense se quejara de que era “ridículo”

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que Donald Trump se burlara de Greta Thunberg, la adolescente cambió su descripción en su perfil de Twitter para responder a estas provocaciones.

“Una adolescente trabajando en su problema de ira. Actualmente se relaja y mira una buena película con un amigo”

La joven activista fue considerada como la Persona del Año 2019 por la revista Time, lo que generó la burla del presidente estadounidense quien dijo que era “ridículo” que la activista climática recibiera este nombramiento.

La revista Time le otorgó este miércoles el título anual a la adolescente sueca de 16 años por su trabajo inspirando a millones de jóvenes a tomar medidas contra el cambio climático.

“Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de la Ira y luego ir a una buena película con un amigo! ¡Relájate, Greta, relájate!”, escribió en Twitter Trump, de 73 años, comentando la publicación de otra persona que felicitaba a la activista.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019