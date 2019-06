Trump exige a México frenar a los migrantes

Ratifica llamado a AMLO a detener la “invasión de Estados Unidos”, o habrá aranceles el lunes; el canciller fue recibido ayer por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para tratar la ratificación del T-MEC.

Redacción

Londres.- El presidente Donald Trump aprovechó la segunda jornada de su visita de Estado a territorio británico para demandar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador acciones concretas dirigidas a frenar lo que llamó la “invasión de Estados Unidos”, si no, habrá aranceles la próxima semana.

En presencia de la primera ministra Theresa May, Trump subrayó que no aceptará excusas del vecino del sur. “México no debería permitir a millones de personas entrar a nuestro país. Y lo podría impedir fácilmente. Si no lo hace aplicaremos tarifas”, afirmó.

Precisó que el gravamen inicial a las exportaciones mexicanas será de 5% y a partir de ahí aumentará cada mes de forma progresiva hasta sumar 25%. El castigo, continuó, provocará que las empresas estadounidenses que se han ido a México vuelvan a su país. “México debería reaccionar y acabar con la invasión de nuestro país”, aseguró.

Y precisó que “la amenaza [de los gravámenes] está ahí (…) Lo más probable es que se apliquen los aranceles”. “No quiero escuchar que México está dirigido por cárteles y líderes de la droga, ni coyotes; no quiero escuchar sobre eso, mucha gente lo dice”.

El mandatario descartó que el Partido Republicano intente bloquear su plan. No obstante, el líder de la mayoría republicana en el Senado en EE. UU., Mitch McConnell, declaró: “No apoyamos los aranceles y esperamos que puedan evitarse”. La oposición es tal entre los republicanos que algunos se plantean una votación en el Congreso para bloquear esas medidas, según ‘The Washington Post’.

En una larga reunión en privado en el Capitolio, media docena de senadores republicanos advirtieron a los funcionarios de Trump que podría haber problemas si el Senado, con mayoría republicana, vota a favor de desaprobar los aranceles.

El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, se mostró confiado en que sólo es una amenaza. “Trump tiene el hábito de hablar duramente, pero luego dar marcha atrás”.

El día ‘D’

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió esperar y reiteró su postura de confiar en el diálogo, “ojalá que haya un acuerdo. Vamos al diálogo”, dijo.

Aseguró que lo más importante es llegar a un acuerdo para que no haya aranceles a productos mexicanos a partir del 10 de junio. Reiteró que si hace falta acudiría a una reunión con Trump. Anunció que visitará las ciudades fronterizas en sus giras de fin de semana.

Hoy el canciller Marcelo Ebrard se reunirá con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el vicepresidente Mike Pence, en Washington.