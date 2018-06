Trump eleva el tono y reafirma tolerancia cero

Defiende separación de familias y acusa a los migrantes de destruir el país; México, en silencio

AFP

Washington, EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó las controvertidas medidas contra familias de inmigrantes en la frontera, a pesar del creciente escándalo por los miles de casos de separación familiar.

Los niños no deben ser traumatizados siendo separados de sus padres. Debe preservarse la unidad familiar” Antonio Guterres, Secretario general de la ONU

“Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será”, dijo el republicano al defender su política migratoria, y acusó a los inmigrantes de ser la causa de muerte y destrucción en Estados Unidos.

Según el mandatario, entre los inmigrantes hay personas “que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más. Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será”.

Según datos oficiales repasados al Senado, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, 2 mil 342 niños fueron separados de sus familias, en medida que desató una ola de indignación generalizada en el país.

La controversia es de tal magnitud que Trump se refirió al tema durante una ceremonia en la Casa Blanca dedicada al programa espacial estadounidense.

En un país sin fronteras, no es un país. Necesitamos fronteras, necesitamos seguridad, tenemos que cuidar a nuestra gente. Vean la muerte y destrucción que ha sido causada por gente que viene a este país sin pasar por un proceso (migratorio)” Donald Trump, Presidente de EE. UU.

En su discurso, Trump dijo que “si uno mira lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en otros lugares… no podemos permitir que eso ocurra en Estados Unidos. No bajo mi mando”.

Poco antes, en Twitter, Trump se refirió al “gran error” de Europa de permitir la entrada a su territorio de “millones de personas que han cambiado su cultura de forma tan fuerte y violenta”.

En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ni si quiera se ha pronunciado sobre esta problemática que ha causado rechazo internacional. Ni siquiera a nivel diplomático se han enviado cartas o mensajes para reprobar este trato.

“No pedirá disculpas”

En tanto, la Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, dijo que Estados Unidos “no pedirá disculpas o ceder por estar haciendo el trabajo que los estadounidenses esperan que hagamos”.

“No se confundan: nuestra frontera (sur) está en crisis. Está siendo explotada por criminales, contrabandistas y miles de personas que no tienen respeto por nuestras leyes”, dijo Nielsen.

Dijo que el gobierno no tiene opción sino separar a los niños de las familias inmigrantes.

“No podemos detener niños con sus padres. Debemos liberar a padres y niños (…) o debemos separarlos para poder procesar a los adultos”, justificó.

El secretario de Justicia y fiscal general, Jeff Sessions, aseguró que el gobierno no desea continuar con la odiosa política de separar niños de sus familiares, pero coincidió en la falta de opción. “No queremos separar niños de sus padres (…) Y No queremos traer niños a este país de forma clandestina, poniéndolos en riesgo”, alegó.

Sin embargo, reforzó que “ésta es una de las razones por las que los estadounidenses eligieron presidente a Trump. Para poner fin de la ilegalidad en la frontera sur”.

Airadas reacciones

Un grupo de 14 legisladores visitó uno de los centros donde se encuentran recogidos niños y niñas. “Son jaulas”, dijo Mark Pocan, sin poder disimular su indignación. La prensa local divulgó discretamente algunas imágenes en que pueden verse adultos reunidos en áreas divididas por cercas de alambre, y también audios desgarradores registrados en uno de los centros para menores de edad.

“¡Mami!”, “¡papi!”, repetían niños centroamericanos llorando. “Yo no quiero que paren a mi papá, no quiero que lo deporten”, susurra una niña en la grabación difundida por el sitio Pro Publica.

RC