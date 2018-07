Trump coloca a la Unión Europea en la lista de enemigos de EUA

El presidente de los Estados Unidos sorprendió con su declaración de los europeos, pero aclaró que tiene una justificación pues habla de que no es algo malo, sino que más bien refiere a la competencia

Notimex

Washington.- El presidente Donald Trump colocó hoy a la Unión Europea (UE) en la lista de los principales enemigos de Estados Unidos y desinfló las expectativas de su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin.

En una entrevista para la cadena CBS en vísperas de su encuentro bilateral esta semana en Helsinki, la capital finlandesa, Trump sostuvo que Estados Unidos tiene muchos enemigos.

“Creo que la UE es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio. Ahora, uno no pensaría en la Unión Europea, pero son enemigos. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente. Son enemigos. Pero eso no quiere decir que sean malos. No significa nada. Significa que son competidores”, señaló.

Cuando el periodista Jeff Glor se mostró sorprendido de colocar a la Unión Europea como enemigo de Estados Unidos antes que Rusia y China, el presidente estadunidense reviró que Europa es “muy difícil”, aunque recordó que su madre es originaria de Escocia y su padre de Alemania.

“En comercio se han aprovechado de nosotros y muchos de esos países están en la OTAN. Y no están pagando sus cuentas. Como ejemplo, tengo un gran problema con Alemania, porque Alemania hizo un pacto de un gasoducto con Rusia donde van a estar pagándole a Rusia miles de millones de dólares al año en energía”, abundó Trump.

“Lo que yo digo es que eso no es bueno. No es justo. Se supone que estamos luchando por alguien y después ese alguien da miles de millones de dólares al país del que nos estamos protegiendo. Eso es ridículo”, insistió.

En relación con su encuentro bilateral con su colega ruso, Trump buscó minimizar las expectativas de acuerdos significativos durante la reunión.

“No espero nada, francamente no lo espero, voy con muy bajas expectativas. Creo que llevarse bien con Rusia es algo bueno, pero es posible que eso no ocurra. Creo que estamos siendo afectados por esta cacería de brujas, la cacería de brujas rusa, esa situación arreglada”, deploró.

Trump aludía a la investigación llevada cabo por el fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta colusión de miembros del equipo de Trump con Rusia, para ejercer una injerencia indebida en el proceso electoral presidencial de 2016.

El Departamento de Justicia reveló está semana un encauzamiento criminal contra otros 12 funcionarios de inteligencia militar rusos y los acusó de penetrar los sistemas de cómputo del Partido Demócrata y de Hillary Clinton.

Cuestionado por el periodista si le pediría a Putin enviarlos a juicio en Estados Unidos, el presidente respondió: “Puede que lo haga. No he pensado en eso pero ciertamente, estaría haciendo preguntas. Aunque de nuevo, esto fue durante la administración Obama. Lo que estaban haciendo fue durante la administración Obama”.

El senador republicano de Texas, John Cornyn, señaló por separado a CBS que Trump parece estar confundiendo la investigación sobre colusión, con las evidencias irrefutables de que los rusos intervinieron en las elecciones presidenciales.

“Creo que está confundiendo estas dos cosas, como le están haciendo otras personas, necesitamos mantener las dos cosas separadas. Sí, los rusos tuvieron ingerencia. Número dos ¿algún estadunidense estuvo coludido con ellos? Hasta el momento no hay evidencia”, dijo Cornyn.

*EZM