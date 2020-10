Agencias

Washington.- El presidente Donald Trump declaró que está listo para volver a la campaña electoral pese a que persisten interrogantes sobre su salud antes de ir a Florida para iniciar la recta final de las elecciones.

Efectuará su inminente regreso luego de que el doctor de la Casa Blanca dijo que ya no corría el riesgo de contagiar el coronavirus, pero no dijo explícitamente si Trump había dado negativo en la prueba. El presidente insistió que ahora está “inmune” al virus, una afirmación que era imposible de probar y se suma a las incógnitas sobre su salud.

“Soy inmune”, dijo Trump en una entrevista en Fox News. “El presidente está en muy buena forma para librar las batallas”.

En un memorando publicado el sábado por la noche por la Casa Blanca, el doctor Sean Conley dijo que Trump cumplía con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para interrumpir de manera segura su aislamiento y que, según los “estándares actualmente reconocidos”, ya no se lo consideraba un riesgo de transmisión. El memorando no menciona que Trump haya salido negativo en la prueba. Pero pruebas de laboratorio sensibles –como la de PCR mencionada en los comunicados del doctor- detectan virus en muestras tomadas de la nariz y la garganta. Algunos expertos médicos dudan que Trump pudiera ser declarado libre del riesgo de contagiar el coronavirus en una etapa tan temprana del transcurso de su enfermedad. Apenas 10 días después del diagnóstico inicial de infección, no hay forma de saber con certeza que alguien ya no contagia, dijeron.

Hoy regresará a los mítines en Florida luego de que sigue abajo en las encuestas. La campaña de Trump y la Casa Blanca no han indicado que se tomarán medidas adicionales de seguridad para prevenir la transmisión del virus entre los que viajan en el Air Force One, en el sitio del evento o en mítines programados en Pensilvania y Iowa algunos días después.

Autoridades de campaña han indicado que Trump viajará casi todos los días el resto de la campaña, y en ocasiones con más de una escala, un calendario de trabajo pesado para un hombre de 74 años que estuvo hospitalizado hace sólo unos días. Trump afirmó en un tuit ayer que tenía “la autorización total y completa de parte de los médicos de la Casa Blanca” para regresar a la campaña, insistiendo que ya no puede contagiarle la enfermedad a otros y era inmune a contraerla. Eso está lejos de ser seguro, y posteriormente Twitter le añadió una advertencia a su tuit de que es necesario verificar la información.

Aunque sí hay evidencia de que es improbable que sea posible reinfectarse durante al menos tres meses incluso para aquellos que padecieron Covid-19 en forma moderada, muy pocas enfermedades dejan inmunes a las personas para toda la vida. Los anticuerpos son sólo una parte de las defensas del cuerpo, y con el tiempo van menguando en forma natural.

“Ciertamente que es presuntuoso decir que es para toda la vida”, dijo el doctor Albert Ko, especialista en enfermedades infecciosas y jefe de departamento en la Escuela de Salud Pública de Yale.

