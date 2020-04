Trump agradece a su “amigo” López Obrador por acuerdo de la OPEP+

Notimex

Washington.- Los fallecimientos por COVID-19 en el estado de Nueva York, epicentro actual del brote del nuevo coronavirus, llegaron a 10 mil 56 este lunes y los casos confirmados a 195 mil 31, de acuerdo con datos del sistema local de salud.

Pese al aumento de los daños del COVID-19, el ritmo de las nuevas muertes y nuevos contagios confirmados en el estado muestra una desaceleración el día de hoy.

Las muertes en las últimas 24 horas son 671 en el estado, ante lo cual el gobernador, Andrew Cuomo, dijo que se trata de la cifra más baja en una semana. El mayor pico de muertes se registró el 9 de abril (799) y, desde entonces, las cantidades de nuevos fallecimientos diarios se han situado por debajo.

Asimismo, el número de personas en el estado que dieron positivo al virus desde el domingo fue de seis mil 337, la más baja en casi tres semanas, informó el gobernador en conferencia de prensa. De los más de 195 mil casos de infección en el estado, 106 mil 673 se concentran en la ciudad de Nueva York.

Por otro lado, el gobernador dijo que el número de personas hospitalizadas recientemente fue de mil 958, el más bajo en dos semanas, y que el número de pacientes que requieren intubación porque presentan mayor riesgo de muerte, disminuyó en los últimos tres días.

Por primera vez, este lunes, Cuomo consideró que la peor fase del brote podría haber pasado: “Creo que lo peor pasará si seguimos siendo inteligentes. Creo que podemos comenzar en el camino hacia la normalidad”.

Sin embargo, el gobernador titubeó en sus declaraciones cuando se le preguntó si estaba seguro de que lo peor había pasado y respondió que no, consideró The New York Times.

Cuomo dijo que el estado ha tenido aplanamientos en categorías clave (defunciones diarias, contagios y hospitalizaciones), pero que si los neoyorquinos no siguen las restricciones actuales, la situación podría empeorar.

Asimismo, el mandatario mencionó que, incluso si está en lo correcto al pensar que lo peor ha pasado, la economía del estado tardaría entre 12 y 18 meses en volver a la normalidad.