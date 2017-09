Habitantes del Barrio de San Miguel festejan a su patrono

Luz Zárate

Celaya.- A unos días del 18 aniversario del ‘Domingo Negro’ suceso que prohibió la quema de juguetería pirotécnica en esta ciudad, el pasado jueves y ayer en el Barrio de San Miguel no cesó el tronido de los cohetes.

Desde junio pasado, los habitantes del Barrio comienzan con las fiestas patronales en honor al Arcángel San Miguel y lo llevan a visitar diferentes casas, lo cual celebran con diferentes actividades y la quema de cuetes. Hace unas semanas sólo se escuchaba el tronadero en algunos momentos de la tarde y noche, sin embargo, el desde el pasado jueves ayer no paró durante todo el día, noche y hasta la madrugada.

Para muchos de los habitantes del Barrio de San Miguel valió la pena violar la veda, pues es una de las festividades más reconocidas y con más años en la ciudad. Aunque hay otros que no les agrada que se sigan quemando cohetes, pues las explosiones sucedidas en 1999 dejaron 72 muertos y más de 350 lesionados, lo cual se considera una tragedia que no se debe olvidar y debe tomarse como recordatorio para que no ocurra de nuevo.

“Sí es entendible que quieran festejar, pero hace 18 años muchos perdimos a un ser querido y debería de quedarnos de experiencia. En Celaya se prohibió quemar cohetes para recordar a quienes fallecieron y que no se permita la venta, pero parece que no sólo a la gente sino a las propias autoridades no les interesa ya, pues se supone que debería haber sanciones a quienes queman”, dijo Matilde Laguna.

Cabe recordar que el vocero de los afectados por las explosiones, Florencio López Ojeda, cada año se pronuncia en contra de la venta y quema de pirotecnia.

Realizan decomiso y tratan de concientizar

El director de Fiscalización, Daniel Espinosa Rodríguez, informó que además del decomiso se realizan pláticas con los presidentes de los colonos y sacerdotes, para concientizar el riesgo del uso de estos artículos.

Señaló que los operativos de decomiso de fuegos artificiales se mantendrán durante todo el año.

Recordó que la quema de pirotecnia está prohibida en el municipio desde 1999, año en el que se registró el ‘Domingo Negro’.