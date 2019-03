“Triunfo de Morena no es cambio de régimen”

Investigador sostiene que AMLO ganó por alianzas y división del PAN; el movimiento pasó de ser ideológico a ser pragmático, determinó el académico del vecino estado de Michoacán

Catalina Reyes

Guanajuato.- El gobierno de Morena y Andrés Manuel López Obrador, “no constituye un cambio de régimen, es más bien un cambio de gobierno y un cambio de intelectuales, pues ahora los del Colegio de México (Colmex) están en el poder”, afirmó Juan Pablo Navarrete Vela, profesor-investigador de la Universidad de la Ciénega de Michoacán.

Destacó que con el triunfo de Morena, es la primera vez en la historia del país que gana un partido político de izquierda. Y que en sus inicios, este partido fue “muy ideológico”, pero a partir de su registro se volvió muy pragmático.

Esto lo afirmó durante la mesa de análisis denominada ‘Los dilemas del sistema de partidos políticos en México hacia 2021’, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la Universidad de Guanajuato (UG), el Congreso del Estado y el Instituto Electoral de Michoacán.

La investigadora Aidé Hernández García, de la UG, también reconoció debilidades del partido izquierdista: “Hay estados en donde no se ha formado Morena, como Hidalgo. Esa es la realidad de Morena. Hay una cabeza que ordena, que es AMLO. Morena no se ha institucionalizado. Hoy AMLO es fundamental, pero si no hay institucionalización va a tener problemas a largo plazo.

“Morena está paralizada, no hay elecciones internas y lo mejor es que no las haya, porque quién sabe qué pasaría. Ya hay muchos priistas, claro que esto va a afectar. Esto que es izquierda, hay riesgo de que acabe en algo no de izquierda”.

Y también consideró que con las alianzas que realiza en lo que él mismo llamó “la mafia del poder”, pues “no habrá transformación”.

Desde su análisis, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República por tres razones: hizo una buena campaña y alianzas, pues sabía que solamente con Morena no podía ganar, y porque había una gran división interna en el PAN. En síntesis, tuvo un contexto favorable.

Acelerado crecimiento

Juan Pablo Navarrete hizo un recuento de los resultados electorales de Morena en su corta historia desde que obtuvo su registro en julio de 2014, y señaló que su crecimiento de entonces para acá fue meteórico.

Refirió que en su primera elección, en 2015, obtuvo sólo 8.37% de los votos en diputaciones federales y cinco jefaturas delegacionales. “De entrada, se convirtió en el partido nuevo más exitoso”.

“En 2016 tuvo un crecimiento sin precedentes: logró el 13% de los votos, aunque no ganó ninguna de las 12 gubernaturas en disputa, porque López Obrador estaba negado a cualquier alianza, pensó que podía ganar solo”.

Recordó, como todo mundo sabemos, que el gran triunfo de Morena fue en 2018 donde además ganó cinco gubernaturas, cargos que no había obtenido antes.

