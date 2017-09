Tristeza y esperanza

El dolor por la pérdida y la alegría de una vida reencontrada, escenas que surgen aquí y allá

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad de México, médicos y paramédicos no han cesado de brindar atenciones. En un edificio colapsado del sur, casi un centenar de voluntarios miran con semblante serio mientras tres grúas recogen los restos.

Publicidad

Todavía hay ropa de los ocupantes del edificio colgada de varillas. Varios grupos de médicos se preparan para asistir a sobrevivientes o a rescatistas agotados.

Otros preparan más áreas de atención en una agencia de autos frente al edificio. “Ellos son mis alumnos, los pongo a tu disposición”, dice un paramédico al líder de los médicos.

En el barrio Condesa, Karen Guzmán está sentada en una banqueta, de espaldas a uno de los edificios colapsados porque no soporta la incertidumbre: 30 personas podrían estar vivas bajo los escombros.

A un costado de las ruinas, hay dos postes de luz donde fueron colocadas las listas de personas rescatadas que se actualiza de tanto en tanto, pero donde no figura el nombre de su hermano Juan Antonio Guzmán, de 43 años, un contador que estaba en el último de los cuatro pisos del edificio de oficinas.

“Mi mamá lo está buscando en hospitales porque no confiamos en esas listas… Tiene que estar vivo, yo sé que lo van a sacar”, dice Guzmán, aferrándose furiosamente a la esperanza .

Mientras los familiares van y vienen de hospitales, en las redes sociales se organizan brigadas de voluntarios con bicicletas, motocicletas y a pie que piden donaciones: maquinaria para remover los grandes pedazos de cemento y medicamentos que van desde analgésicos hasta morfina y oxígeno.

La búsqueda

Mónica Arellano tiene ojos verdes pero por momentos adquieren un tono grisáceo por el tizne de concreto a su alrededor.

Su hijo comenzaba su segundo día de trabajo en la empresa Baluher Sistemas, cuyas oficinas colapsaron con el edificio de cuatro niveles ubicado en la calle Torreón y el Viaducto Miguel Alemán, en la Colonia Roma. No hay datos de él, pero se presume que ha quedado atrapado entre los escombros.

“No entiendo qué pudo haber pasado, quizá no lo vio tan grave. No entiendo todavía qué pasó por su mente”, dice su madre en un tono más bien sereno, como si la esperanza no le permitiera creer en desenlaces fatales. Además de su temple, a ella la cubre una cobija, el frío no arrecia pero es suficiente como para tiritar a las 3:30 de la madrugada.

No es la única que tiembla, otros familiares, la novia y amigos de Rodrigo Rodríguez Arellano, el joven de 27 años desaparecido, lo aguardan con semblantes más temerosos.

Todos tienen una misión: los voluntarios mueven grandes piedras en baldes, los socorristas están atentos con camilla y medicamentos, los bomberos y demás brigadistas cortan metales, remueven concreto. La única misión de Mónica es llamar a la vida con su mirada trémula.

No sucede. La ambulancia retrocede mientras los rescatistas siguen excavando, los médicos vuelven a su posición habitual: atienden casos por irritación de ojos y garganta; incluso un golpeado en la cabeza.

Pero no a Rodrigo.

¡Vivos”

Las labores rindieron frutos en la colonia Condesa; la primera persona con vida fue rescatada en la esquina de Ámsterdam y Laredo y eso desató los aplausos, las lágrimas y los abrazos entre cientos de desconocidos.

Cerca de las 11:30, finalmente una camilla pudo brindar su servicio. De entre la tierra, los fierros, las piedras y los palos, salió vida. El puño en al alto y las lágrimas fueron la señal precisa de que un corazón todavía palpitaba en el lugar.

Apenas es visible el cuerpo para los espectadores del milagro. La ambulancia prácticamente desaparece con él y se pierde entre los camiones del ejército que le abren camino entre las calles de la Condesa.

Port otro lado, José Luis Ponce, de 64 años de edad, fue rescatado de los escombros del edificio Coquimbo, en la colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero.

Cerca de las 15:30 horas, rescatistas lograron sacar a José Luis del inmueble e ingresarlo a una ambulancia para llevarlo de inmediato al Hospital ‘Magdalena de las Salinas’.

El hombre no tiene heridas ni laceraciones, tampoco reporta dolor en sus piernas, donde dos losas le cayeron encima. Al momento de su rescate, movió los dedos de los pies; se prevé que padezca lesiones menores.

El hombre de 64 años informó que al interior del departamento se encontraba una de sus familiares, que responde al nombre de Marisol; sin embargo, durante el siniestro no tuvo contacto con ella. Las autoridades presumen que la mujer, de aproximadamente 33 años, falleció, al igual que otras cuatro personas que quedaron atrapadas.