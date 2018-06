Triplete de récords para el ‘Chicharito’

‘Chicharito’ fue el mejor jugador del México-Corea y logró su gol 50; los históricos futbolistas Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco son los otros dos mexicanos que lo consiguieron

Rostov de Don, Rus.- Javier ‘Chicharito’ Hernández, autor del segundo gol de México en la victoria 2-1 ante Corea del Sur, fue elegido jugador del partido y además alcanzó tres marcas históricas con el ‘Tricolor’: los 50 tantos, los cuatro en Copas del Mundo y la tercera edición consecutiva en la que marca.

“Fue un gran resultado para nosotros, pero si no le ganamos a Suecia, esto no habrá servido de nada. Necesitamos ir partido a partido”, dijo tras recibir el premio ‘Man of the match’.

En el Rostov Arena, ‘Chucky’ Lozano hizo la jugada de la tarde con un eslalon que inició en su campo y en el que sorteó a dos defensas para servir al hueco, donde apareció ‘Chicharito’ para recortar al coreano Hyun-soo y marcar al primer palo.

“No tengo palabras para decir cómo me siento. Es más que un sueño. Estoy en la buena vía, debo continuar. Es un éxito personal que pongo al servicio del equipo y de esta increíble familia que formamos”, dijo ‘Chicharito’.

Con este tanto, el jugador del West Ham United, ya máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, alcanzó las 50 anotaciones con el ‘Tri’.

Además, igualó al exseleccionado nacional, Luis Hernández, como máximo goleador de México en Copas del Mundo con 4 tantos, de igual forma se convirtió en el tercer jugador mexicano en marcar en tres ediciones diferentes, tras hacerlo en la copa de Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014.

Los históricos futbolistas Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco son los otros dos mexicanos que lo consiguieron.

Como mejor jugador del partido, ‘Chicharito’ declaró ante los periodistas la situación que actualmente vive el equipo, misma que era muy diferente cuando arribaron a suelo mundialista rodeados por críticas y escándalos.

“Llegamos a Rusia después de haber sido muy criticados, pero hemos superado eso. Nos sentimos humildes y modestos, hemos trabajado duro y sabemos que tenemos talento. Las críticas son ruido”, señaló Hernández.

“Tampoco debemos escuchar demasiado los elogios. Queremos que el pueblo mexicano se sienta orgulloso”, añadió.

