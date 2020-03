Tres trabajadores del Congreso dan negativo a prueba del Covi-19

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tres trabajadores del Congreso del Estado presentaron síntomas relacionados con el COVID-19, sin embargo, tras realizarse las pruebas necesarias los resultados fueron negativos, informó el secretario general del Legislativo, Ricardo Narváez Martínez.

Aunque no dio a conocer los datos de los trabajadores ni el área al que están adscritos a fin de salvaguardar su integridad, Ricardo Narváez justificó que ningún de los casos se dio a conocer para no causar alarma entre los trabajadores del Legislativo.

Señaló que el primer caso se registró el 7 de marzo, se trató de un hombre de 42 años que presentó síntomas leves de irritación, tos seca y sin datos de fiebre, pero se consideró sospechoso en virtud de que la persona había viajado a Estados Unidos dos días antes de presentarse a trabajar.

“El día que se presenta a trabajar es cuando se le detecta y se envía a la Jurisdicción Sanitaria 7 a que se realizara la prueba, la cual resulto negativa”.

El segundo caso fue el 24 de marzo, se trató de otro hombre de 42 años de edad quien presentó cansancio, dolor de garganta y fiebre, aunque en la valoración médica se le diagnosticó amigdalitis aguda, se convirtió en sospechoso porque uno de sus familiares estuvo en contacto directo con personas confirmadas como portadoras del COVID- 19 y fue enviado a la Jurisdicción Sanitaria 1.

Y hubo una tercera persona – de quien no se refirieron mayores datos- se convirtió en caso sospechoso porque viajó a Italia, sin embargo, la prueba realizada también resultó negativa.

Narváez dijo que, al detectarse estos tres casos, las personas de inmediato fueron enviadas a atención médica y se desinfectaron las áreas en donde estuvieron, aunado a que los trabajadores adscritos a esas áreas también fueron enviados a aislamiento.

Reiteró que no se informó sobre dichos casos en virtud de que, de acuerdo con el protocolo, es la autoridad sanitaria la primera que debe conocer de los casos.

“Lo segundo es, tenemos que cuidar los derechos de la persona, no podemos revelar su padecimiento, síntoma o demás hasta que no tengamos la certeza de que la prueba es positiva, por eso es que no se les dijo nada a los compañeros, solamente se tomaron medidas de sanitización necesaria y estábamos esperando la respuesta, ahí si podemos hacer del conocimiento pero no queríamos alarmar, ni que el tema fuera más allá de lo que realmente era y que lo comprobó la prueba”.

El secretario general del Congreso del Estado mencionó que para los próximos días se planea que solo asistan al Palacio Legislativo una o dos personas por área; este viernes solo estuvieron en el Congreso alrededor de 50 personas de un total de 208.