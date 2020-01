Tres puerquitos entran a supermercado, rompen botellas de whisky para beberlo

Este grupo conformado por una madre y sus dos hijos quería solo un lugar en donde pasar la noche luego de las intensas tormentas que se registraron en el lugar, por desgracia tuvieron que marcharse

Siberia.- Un grupo de tres cerdos, y sí es coincidencia con el cuento, entraron a un supermercado, para sorpresa de quienes estaban en su interior, para luego romper algunas botellas de alcohol que bebieron plácidamente.

Esto se registró en la ciudad de Tyumen, estos animales eran una madre y sus dos hijos que buscaban algún sitio que les sirviera de refugio ante las nevadas intensas.

Al parecer no le tenían miedo a los que están allí, un señor algo molesto preguntó irónicamente si eso era una pocilga o una tienda, otro más dijo: “A todos nos gusta tomar en esta época del año”.

Por desgracia el personal tuvo que echarlos aunque los resguardaron para que su dueño los recogiera. Vaya subversión al cuento original.

