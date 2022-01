Tres días después de haber recibido la noticia, la alcaldesa de León lo da a conocer

“Di negativo en la prueba rápida, pero también me hicieron la PCR y el miércoles por la mañana me avisaron que había dado positivo. Por tal razón tomé la decisión de ser responsable y he tenido agenda intensa, pero con reuniones virtuales. Ustedes me han visto también en la sesión de Ayuntamiento. Afortunadamente soy completamente asintomática, estoy muy bien de salud y agradezco la preocupación” Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León

Continuemos con las paradojas y las contradicciones de esta pandemia en la que, en el balance global de estos ya 22 meses de contingencia, la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes sigue pagando el costo más alto. Y es que mientras se mantiene el Semáforo Verde y arranca la Feria de León, algunas instituciones educativas dieron marcha atrás al regreso a clases presenciales que se dio este 10 de enero y ya determinaron que se mantendrán en la modalidad a distancia en tanto se mantenga el alto índice de propagación de covid-19 de la última semana en el estado.

Es el caso del Instituto Lux que en un comunicado a los padres de familia de todos los niveles educativos de la institución, dio a conocer el pasado viernes que a partir de mañana regresaría a la modalidad virtual. Es decir, solo duró cinco días el retorno presencial.

“Debido a la rápida propagación del COVID-19, en el contexto global y de nuestra propia institución, se ha tomado la decisión de cambiar a la modalidad educativa virtual durante la semana del 17 al 21 de enero, así como la suspensión de las academias deportivas durante la misma fecha, esto como medida preventiva”, señala el escrito.

“Una de las mayores prioridades para el Colegio durante la contingencia sanitaria ha sido el salvaguardar la salud y el bienestar de alumnas y alumnos, docentes, personal administrativo y toda la comunidad en general, por lo que nuestra decisión surge después de un análisis frente al contexto del aumento de contagios en nuestra ciudad e institución, así como por la rápida propagación que la ciencia ha observado”.

De acuerdo a versiones del comité de padres de familia, esta decisión surge a partir del aumento de contagios, más que entre los alumnos, entre el personal docente.

Es sólo un botón de muestra de lo que ocurrió en una buena parte de aquellos planteles que retornaron a clases presenciales. Desde luego que tienen toda la razón de hacerlo. Si los contagios crecen entre los maestros o entre los alumnos que, ya sabemos que en edades menores a 14 años, no pueden tener acceso a la vacuna.

Y uno puede entender que ya no podemos volver al encierro y que la Feria es una oportunidad de reactivar la economía tan maltrecha en los últimos dos años.

Pero algo mal debemos estar haciendo cuando, en el balance global, la economía doblega a la educación. Porque en los días siguientes, miles de niños seguirán tomando clases virtuales pero, podrán ir a divertirse a la Feria de León.

En una nueva faceta con un consejo general que tiene a especialistas en la materia y profesionales en lugar de ciudadanos sin partido, con prestigio aunque no necesariamente conocedores de lo electoral, este domingo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) cumple 27 años de haber sido creado.

Justo cuando el Instituto Nacional de Electoral (INE) recibe un embate inédito y es sometido a presiones sin precedente, en Guanajuato podemos presumir que el estado realmente fue pionero en la ciudadanización de las elecciones.

Una “ciudadanización” tan pervertida en otras instancias de gobierno, en este flanco mantiene la vertical. Claro que es de celebrar.

EMPRESARIOS Y EL CANTO DE LAS SIRENAS PARTIDISTAS

Hace exactamente diez años, el actual presidente nacional de Concamin, José Antonio Abugaber Andonie le decía ‘no’ a la invitación del entonces candidato del PRI a la gubernatura Juan Ignacio Torres Landa de ser el candidato priista a la alcaldía.

El también expresidente de la Cámara de Calzado ya en años anteriores había sido tentado por Acción Nacional, que a través del mismísimo gobernador Juan Manuel Oliva lo quería como candidato a diputado federal.

Al final, el rechazo a ambas invitaciones dejó a buen resguardo a Abugaber quien como líder empresarial siempre fue afecto al protagonismo, pero al final supo ponerle límites.

No se salvó de la ira de los ayatolas panistas que querían crucificarlo cuando el PRI lo tentó para ser su candidato. Rechazó la oferta, pero luego lo pusieron en la lista negra un ratito cuando se sumó a un grupo consultivo que formó la campaña de Enrique Peña con empresarios del país.

Porque finalmente así es el PAN que no conoce de medias tintas ni de coqueteos con otras fuerzas políticas.

Ahí está el caso de José Arturo Sánchez Castellanos que ya fue regidor del PRI y que ahora es síndico por el PAN. Era un héroe como crítico de López Obrador, pero ahora tiene el traje de villano porque no se suma a la línea azul.

Aurelio Martínez, tras ser presidente de Coparmex, también fue regidor del PRI; se peleó con Bárbara Botello y coqueteó con Morena, pero se peleó con Ricardo Sheffield quien lo vetó. Bajó el perfil y ahora es un discreto e institucional funcionario federal en la 4T.

También Ysmael López quien fue presidente de CICEG, aceptó ser candidato y luego alcalde de San Francisco del Rincón.

Saltar del liderazgo empresarial a la política partidista tiene sus costos. Ser institucional y disciplinado. No rebelarse. Son ‘virtudes’ que se deben cultivar. Hay quienes sucumben al canto de las sirenas y aceptan las reglas del juego.

Aurelio Martínez no lo hizo en el PRI y se peleó con Bárbara Botello. En Morena, se enfrentó con Sheffield quien lo vetó, pero se replegó cuando lo nombraron delegado de Banobras

Sánchez Castellanos tampoco lo hizo en el PRI, se peleó con Sheffield siendo alcalde y se distanció de Botello. ¿Qué hará ahora en el PAN?

CUANDO LOS POLÍTICOS NO PREDICAN CON EL EJEMPLO

En tiempos como los que vivimos, los gobernantes están más obligados que nunca a predicar con el ejemplo.

Los hechos son claros y contundentes. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos tenía que haber dado a conocer desde el mismo miércoles que había resultado positivo a la prueba de covid-19. Los vacíos en política se llenan cuando no sólo no hay información, sino cuando un gobernante muta de pronto en su estilo de ejercer el poder.

Si Gutiérrez Campos se promueve como una alcaldesa incansable, no era creíble que desapareciera de la escena pública varios días sin que nos preguntáramos sobre su estado de salud en las condiciones que se dio el evento de presentación de su Plan de Gobierno del martes.

No cancelarlo ya implicaba un riesgo. Se realizó y un par de días después hubo sesión de cabildo, paradójicamente, de manera virtual con dos regidores panistas que aceptaron que estaban contagiados y la de MC que, por previsión, se guardó. La presidenta leonesa prefirió no realizar el anuncio de su prueba positiva pese a que, según su propio dicho en el video de ayer, ya lo sabía.

Su ausencia en la Feria resultó histórica porque no se recuerda un alcalde leonés en las últimas décadas que no haya acudido al listón inaugural. La confirmación se dio cuando no había otra alternativa. ¿Quién aconseja a la presidenta municipal?

Flaco favor le hacen cuando se pone en predicamento a quien trata de proyectar esa imagen de frescura e intensidad en su quehacer de gobierno. Pero no es la única. No se puede excluir de este análisis al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Los dos dieron a conocer en Twitter el pasado lunes que habían dado positivo a la prueba. Es decir, lo hicieron con oportunidad.

Pero no se puede obviar que ambos, pese a tener síntomas de la enfermedad, decidieron encabezar eventos en los que saludaron e interactuaron con ciudadanos, funcionarios y periodistas.

El presidente, sin cubrebocas como acostumbra, encabezó la conferencia mañanera. El gobernador acudió a tres eventos en Irapuato y atendió a medios de comunicación en una entrevista.

Si las autoridades federales y estatales recomiendan que ante cualquier síntoma, por mínimo que sea, no exponerse ni exponer a los demás.

¿Cómo es que se puede pedir a los ciudadanos no bajar la guardia y minimizar los riesgos si los gobernantes los maximizan y ponen el mal ejemplo?