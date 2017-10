Tres del sureste, por otro periodo; Tarandacuao no se decide

Alcaldes envían sus cartas de Intención a sus respectivos partidos

Onofre Lujano

Sureste.- Tres de los alcaldes del sureste ya enviaron tanto al IEEG y al comité directivo estatal de sus respectivos partidos, la Carta de Intención para reelegirse.

El presidente de Tarandacuao, José Villagrán García, insiste que esperará hasta mañana, cuando vence el plazo, para decidir si participa.

Publicidad

Gerardo Javier Alcántar Saucedo, alcalde perredista de Acámbaro ya cumplió. Resaltó que se vieron favorecidos por la reforma constitucional, que les brinda tiempo suficiente para consolidar beneficios a la ciudadanía. Agregó que miembros de su Ayuntamiento también buscan repetir.

El presidente municipal de Coroneo, el priista Israel Morales Bermúdez, envió ayer la carta intención al IEEG y también al PRI estatal, “ya tendremos los sellos de recepción, sin embargo, si se alargara esto, a más tardar este viernes tendríamos el acuse de recibo y si no el sábado, que es cuando termina esta entrega”.

Resaltó que esperará lo que determine su partido en lo referente a las candidaturas, “tengo las opciones de las diputaciones pero me agradaría mucho ser el candidato en el municipio para alcalde, y poder seguir en el proyecto que está apuntalado a mi parecer, pero necesitamos seguir trabajando”.

Jorge Vega Castillo, alcalde de Jerécuaro del PVEM, envió el mismo día su documento, tanto a los liderazgos del Verde como al IEEG.

Indeciso

José Villagrán García, presidente priista de Tarandacuao, explicó: “el hecho de que se lleve no dice que estés obligado participar en el proceso electoral, y en caso negativo de no entregarse de igual forma se buscarían las formas de poder acceder, pero en mi caso hasta el momento no he decidido si la entrego o si participo o no”.