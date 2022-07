1.- Tres décadas esperando el tranvía ‘llamado deseo’

Sin duda alguna es un proyecto heredado de la concertacesión en Guanajuato. Acuñado en el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia (1991-1995), el tren interurbano vendría a ser el parteaguas entre el estado eminentemente agricultor, al tecnológico e industrial.

Sin embargo, los ires y venires de la política estatal y nacional han dado al traste con esta obra que prometía dinamizar la vida urbana, entre las ciudades del corredor industrial de Guanajuato. Fincado en la planeada venta de Ferrocarriles Nacionales con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el proyecto sólo vio pasar los vagones.

Ni con Vicente Fox Quesada como gobernador y presidente, ni con Juan Manuel Oliva Ramírez y Felipe Calderón Hinojosa en el estado y federación, Guanajuato pudo sacar adelante un tren interurbano que debió ceder el turno a otros proyectos considerados de mayor prioridad, obligando a indemnizar a la empresa que estaba a cargo del proyecto.

El gobierno de Enrique Peña Nieto retomó los viejos planes para impulsar nuevamente la red de vías férreas. Sólo que en Guanajuato ya no estaban tan convencidos. Desde su campaña, el exgobernador Miguel Márquez Márquez, dejó ver su interés de cancelarlo definitivamente para volcarse a un sistema de autobuses articulados.

Fue en esa etapa en la que el tren interurbano más lejos resonaba. Con el exejecutivo de Flecha Amarilla, Juan Carlos Martínez, como asesor y posterior director de transporte del gobierno estatal, el proyecto se estancó sólo con el aquel capítulo donde Márquez insistió en él, durante un evento público de Peña Nieto en Guanajuato.

Aquella tibia intentona de promover ante el gobierno federal un tren que conectara al corredor industrial del estado, con Querétaro y ¿por qué no? con Guadalajara, ha sido la última.

Ahora, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de la 4T aceptó analizar una propuesta para poder avanzar con el proyecto que conectaría la Ciudad de México con Querétaro y Guanajuato, pero las reservas son muchas. Ni el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le dio esperanzas.

Ahora sí que, ver para creer.

Lee también: Cumple 30 años estancado sueño de Tren Interurbano

2.- Pide IMCO rescatar escuelas de tiempo completo

El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública anunció la desaparición de las escuelas de tiempo completo, programa creado durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. La decisión afectaría a 1.6 millones de niños en todo el país.

Este esquema que incluye jornadas extendidas y alimentación, incrementó el aprovechamiento escolar y ayudó a que menores de bajos recursos cuyos tutores trabajan, permanecieran a resguardo gran parte del día.

En Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se propuso defender la permanencia del programa. Sin embargo, hace un mes reconoció que sólo podrían mantenerse dos o tres de los 685 planteles que operaban en la entidad, atendiendo a 65 mil 422 estudiantes.

Este martes el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llamó a los estados a reorientar su presupuesto educativo para conservar las escuelas, o en su defecto, implementar una estrategia semejante en al menos una de cada 10 instituciones de nivel básico.

Nuestro estado contaría este año con el 2.4 por ciento de los poco más de 780 millones de pesos, costo real del funcionamiento de los planteles (aunque desde 2018 la federación comenzó a recortar la cifra).

En mayo el secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Hernández Meza, resaltó la importancia de las escuelas de tiempo completo, sobre todo tras la pandemia, por el papel crucial que juegan en materia de regularización.

Rezago escolar, deserciones, son sólo algunos retos que ya enfrenta el sistema educativo. A ellos se sumaría la siempre engorrosa redistribución de recursos y el diseño de una modalidad eficiente que no deje desprotegidos a más de 65 mil niños, muchos de ellos de zonas marginadas.

Mientras tanto, desde la SEP no llega ninguna respuesta al descontento, que es nacional. Si en nuestro estado el impacto es tremendo, imaginemos para Zacatecas, Colima y Campeche, donde la mitad de sus estudiantes se beneficiaban del programa.

Te puede interesar: Ven viable revivir escuelas de tiempo completo

3.- SAPAL y el agua que no se dejará correr

Es un hecho que la cancelación del Acueducto y Presa El Zapotillo por parte de Andrés Manuel López Obrador, removió las prioridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), que se suponía futuro beneficiario de la cuenca del Río Verde.

Esto ha obligado a que la paramunicipal que preside José Antonio Morfín Villalpando, quien conoce de primera mano las agendas internas de SAPAL, comience a voltear a la dotación y cuidado interno del agua dentro de la demarcación municipal. Ya sin Zapotillo, ver de dónde se extrae y cuidar el consumo se volvió un asunto lógico.

Hace unos días, el director de SAPAL, Enrique de Haro Maldonado, anunció que buscarán que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorice los permisos para poder habilitar y extraer el agua de cinco presas que podrían ofrecer 12 por ciento del agua que hasta ahora anualmente capta la ciudad, más o menos 10 millones de metros cúbicos.

“Por lo menos, más de 80 colonias se verían beneficiadas”, expresó el funcionario. Lo que hace pensar que con tal impacto, sorprende que dicha medida no se haya planteado mucho antes.

Ya en el cuidado del recurso, se atraviesa el caso del Club León. Tras el adeudo de 42 millones que mantiene por concepto de descargas, siguen con problemas técnicos al interior del estadio por lo que todavía no se finiquita. “Aunque no es todos los días, es importante que el agua no se esté tirando”, expresó de Haro en su momento.

Tal vez por eso, ahora las medidas se enfocan en el pequeño contribuyente, pues apenas ayer presentó un prototipo de toma comunitaria ‘anti-ordeña’ con el que buscará frenar lo que describieron como “la monopolización y el vandalismo” en las instalaciones de abastecimiento de agua en colonias irregulares.

El prototipo funciona con una tarjeta electrónica que permitirá despachar hasta 60 litros por día sin ningún costo para el usuario, casi como el sistema de pipas de agua controladas por SAPAL.

Según dijeron, hasta el momento se tienen 121 tomas públicas instaladas en colonias irregulares, de las cuales el 100 por ciento ha sufrido de vandalización de sus piezas o bien, la colocación de mangueras de quienes viven más cerca.

Presas locales, descuidos y ordeñas, SAPAL tiene mucho por revisar puertas adentro para encontrar las respuestas frente a la carestía de agua, cada vez más inminente.

Por si te lo perdiste: Loza de los Padres, primera zona de León afectada por sequía; SAPAL inicia trabajos

CONTRA RETRATO Alejandro Navarro Saldaña No podría quedarse con los brazos cruzados. En un intento por vender cara la derrota, o vender la derrota como una victoria, Alejandro Navarro Saldaña finalmente dio carpetazo en lo que a el concierne con la obra del nuevo Museo de las Momias (MUMO) de Guanajuato, para dar paso a los últimos dos años de su gobierno y las elecciones de 2024. Con un Teatro Cervantes reservado al interior para empresarios y aliados políticos, pero cercado al exterior con colonos movilizados en torno suyo, el alcalde cuevanense produjo un evento de desagravio diseñado para entregar su verdad, sobre la negativa a un nuevo recinto que albergue los cuerpos áridos del panteón de Santa Paula. Mucho se podría decir, pero muy poco no hemos expresado en este espacio. La necesidad de evolucionar el MUMO no encontró alianzas interinstitucionales con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para encontrar alternativas viables y no unilaterales. El tema ahora es a dónde canalizar los 40 millones de pesos de recurso municipal que ahora, se irían a obra pública y desarrollo social. Mientras los 70 millones autorizados por el Congreso de Guanajuato, se dejarán pasar… por ahora. Navarro terminó por lanzar arengas por la propiedad de las momias y todo se tornó en una verbena que le diera tintes de festejo al pronunciamiento, que incluyó documentos, declaraciones, así como un largo recuento de trámites y gestiones infructuosas. Fue así como Alejandro Navarro le puso final momentáneo a una historia que amenaza con varios epílogos, pues el paso del tiempo no perdona a un ícono del turismo guanajuatense. Lee también: Es oficial: Guanajuato capital cancela nuevo Museo de Momias

Quizás te interese:

JRP